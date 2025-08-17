El Meteocat avisa: calor extremo y alerta roja en estas poblaciones de Catalunya

Actualmente nos encontramos ante una ola de calor que lleva días estando en España, dejando así a un montón de localidades del país con una calor extrema. Sin embargo, Catalunya no se ha quedado atrás y en el día de hoy se puede afrontar con mucha calor, tanto es así que varias localidades estarán en alerta roja.

El infierno llega a Catalunya

Como es de esperar, el cielo se mantendrá despejado en general. En puntos del Prepirineo, de la depresión Central y de la mitad sur del prelitoral, sin embargo, habrá algunas nubes de evolución diurna de base elevada a partir del mediodía. Aparte, a partir de la tarde llegarán algunas nubes altas y medianas por el oeste del país, más numerosas y compactas al final del día.

Sin embargo, la temperatura mínima será entre similar y ligeramente mayor en general. A puntos de las Terres de l'Ebre y del Camp de Tarragona, el ascenso podría ser moderado. En tramos del litoral se superarán los 26 °C. Habrá notable inversión térmica.

La máxima será similar o ligeramente más alta, localmente subirá de forma moderada o acusada en el litoral sur, mientras que a tramos de la mitad norte del litoral y prelitoral podría quedar similar o ligeramente más baja.

Hay que tener mucho cuidado, ya que el calor será muy intenso en todas partes. Se superarán los 37'C en gran parte de Cataluña, mientras que podrán rondar los 40-42' C en puntos del prelitoral y de la depresión central, y los 42-44' C en el interior de las Terres de l'Ebre y en puntos del litoral sur.

En lo que respecta al viento, que en estos casos sería de agradecer, a partir del mediodía se impondrá lentamente el viento de componente sur a puntos del sector central del litoral y prelitoral, mientras que en el resto del país soplará viento de componente norte y oeste entre flojo y moderado, más reforzado en cotas altas.

Aparte, a partir de media tarde en puntos del interior de la mitad oeste no sería descartable alguna racha de viento fuerte asociada a los nubarrones. Por lo general, hoy será un día con una calor extrema, por lo que llamamos a la precaución.