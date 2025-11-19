El Meteocat anuncia temperaturas bajo cero y nieve a 1.000 metros: el frío otoñal golpea Catalunya

Ha tardado y lo ha hecho de forma bastante repentina, pero el frío de transición entre otoño e invierno parece que finalmente está preparado para asentarse en Catalunya. Así por lo menos lo indican los más recientes informes del Meteocat.

Prepárate: el frío llega con fuerza a Catalunya

El Servicio Meteorológico de Catalunya ha compartido su reporte para el día de hoy, 19 de noviembre de 2025, y después de días de avisos sobre la llegada de un frente polar este parece haberse consolidado en el territorio.

Es así que se prevé una caída generalizada de las temperaturas máximas por toda Catalunya, pero lo que realmente choca es que las mínimas marcadas bajo cero serán constantes en distintos puntos del territorio.

Esencialmente, todas las comarcas de Catalunya que no formen parte del conjunto del litoral y prelitoral contarán con temperaturas de entre 2 grados y 4 grados bajo cero, con máximas que apenas se las apañarán para alcanzar los dobles dígitos.

En tal sentido, no sorprende que el Meteocat apunte también que la cota de nieve desciende en este caso de los 1.300 a los 1.000 metros. Es decir, no será ya tan extraño empezar a ver nevadas por Catalunya, algo que probablemente vaya a más.

Por otro lado, a pesar de que se espera un día mayormente despejado y sin especial presencia de nubes, no se descarta que pueda producirse algún chubasco débil en el litoral norte de Catalunya. En cualquier caso, se anticipan acumulaciones 'escasas'.

Donde sobre todo habrá que tener un ojo puesto será en el norte del Empordà y también en el tercio sur de Catalunya, en ambos casos dado que se registrarán fuertes rachas de viento a lo largo del día de hoy.

Si creías que el frío estaba tardando en llegar, hoy será el día en el que esa impresión cambie por completo. Así que ya sabes, si todavía no habías sacado tu abrigo 'gordo' del armario, este es el día perfecto para hacerlo.