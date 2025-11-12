EL TIEMPO
El Meteocat anuncia que suben las temperaturas en Catalunya: el frío otoñal dará una tregua en los próximos días
Después de unos días en los que las temperaturas cayeron constantemente, los termómetros se equilibrarán
El otoño se ha establecido con fuerza durante estas últimas semanas: lluvias, viento y sobre todo una bajada de temperatura que ha hecho olvidar el calor de este pasado verano. Pero en los próximos días la cosa cambiará ligeramente.
Las temperaturas de Catalunya subirán ligeramente
Acorde al pronóstico del Meteocat, Catalunya experimentará un aumento de temperaturas generalizado, cuyo impacto se notará de forma más contundente en la parte oeste de Catalunya. Lógicamente, no hay que esperar un 'calor' como el de meses atrás, pero sí un cambio palpable.
En Barcelona y múltiples puntos del litoral se establecerá una temperatura máxima que superará los 20 grados. Si bien las mínimas se moverán entre los 8 y 15 grados, con lo que a primera y última hora del día seguirá notándose ese 'frío', la realidad es que la sensación general será de mayor calidez.
Por otro lado, también hay que destacar que el ascenso de las temperaturas vendrá acompañado de cielos 'limpios'. Por lo general se espera un cielo sin nubes en la mayor parte de Catalunya, aunque por la tarde podrá apreciarse una mayor presencia de nubes altas.
El litoral y prelitoral es la zona de Catalunya en la que será más fácil hallar la presencia de nubes bajas. De hecho, aquí no se descarta la posibilidad de dar con cielos parcialmente tapados o incluso muy nublados, en contraste con la mayoría de puntos del territorio.
Asimismo, el Meteocat descarta enteramente la posibilidad de precipitaciones para la presente jornada. Ni a primera hora del día ni a medida que pasen las horas; la predicción del Meteocat indica que podemos dejar el paraguas en casa sin temor a una sorpresa.
En última instancia, aunque sin adoptar la etiqueta de 'aviso oficial', el Meteocat advierte de que en el litoral norte soplará viento con rachas fuertes durante todo el día. De igual forma, el Pirineo occidental podría llegar a sufrir rachas de viento 'muy fuertes' durante las últimas horas de la jornada.
Por lo general, el Meteocat anticipa una jornada sin apenas complicaciones de tipo meteorológico para Catalunya. Eso sí, incluso con el aumento de las temperaturas que nadie se olvide una chaqueta, pues el frío seguirá dejando su huella.
- El exfutbolista Alfonso Pérez enciende las redes con dos imágenes que causan furor
- Así es la espectacular casa de Marc Márquez: “Cuesta unos 10 millones de euros”
- Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: multas de hasta 750 euros a las empresas que no informen a sus empleados de nuevas vacantes
- Un trabajador de la Seguridad Social, sobre las pensiones: 'Subir un euro a cada una cuesta 140 millones
- Alexia no se pierde la visita de Rosalía a 'La Revuelta': 'Ya podía haber sido el Balón de Oro, para combinármelo con los aros
- El economista Niño Becerra denuncia la situación de las pensiones en España: 'Se pagan con deuda pública
- ¿Cuánto cobra un trabajador de la ONCE en pleno año 2025?
- El Meteocat avisa que las temperaturas bajas llegan a Catalunya: prepara la chaqueta si no quieres pasar frío