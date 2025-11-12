El Meteocat anuncia que suben las temperaturas en Catalunya: el frío otoñal dará una tregua en los próximos días

El otoño se ha establecido con fuerza durante estas últimas semanas: lluvias, viento y sobre todo una bajada de temperatura que ha hecho olvidar el calor de este pasado verano. Pero en los próximos días la cosa cambiará ligeramente.

Las temperaturas de Catalunya subirán ligeramente

Acorde al pronóstico del Meteocat, Catalunya experimentará un aumento de temperaturas generalizado, cuyo impacto se notará de forma más contundente en la parte oeste de Catalunya. Lógicamente, no hay que esperar un 'calor' como el de meses atrás, pero sí un cambio palpable.

En Barcelona y múltiples puntos del litoral se establecerá una temperatura máxima que superará los 20 grados. Si bien las mínimas se moverán entre los 8 y 15 grados, con lo que a primera y última hora del día seguirá notándose ese 'frío', la realidad es que la sensación general será de mayor calidez.

Por otro lado, también hay que destacar que el ascenso de las temperaturas vendrá acompañado de cielos 'limpios'. Por lo general se espera un cielo sin nubes en la mayor parte de Catalunya, aunque por la tarde podrá apreciarse una mayor presencia de nubes altas.

El litoral y prelitoral es la zona de Catalunya en la que será más fácil hallar la presencia de nubes bajas. De hecho, aquí no se descarta la posibilidad de dar con cielos parcialmente tapados o incluso muy nublados, en contraste con la mayoría de puntos del territorio.

Asimismo, el Meteocat descarta enteramente la posibilidad de precipitaciones para la presente jornada. Ni a primera hora del día ni a medida que pasen las horas; la predicción del Meteocat indica que podemos dejar el paraguas en casa sin temor a una sorpresa.

En última instancia, aunque sin adoptar la etiqueta de 'aviso oficial', el Meteocat advierte de que en el litoral norte soplará viento con rachas fuertes durante todo el día. De igual forma, el Pirineo occidental podría llegar a sufrir rachas de viento 'muy fuertes' durante las últimas horas de la jornada.

Por lo general, el Meteocat anticipa una jornada sin apenas complicaciones de tipo meteorológico para Catalunya. Eso sí, incluso con el aumento de las temperaturas que nadie se olvide una chaqueta, pues el frío seguirá dejando su huella.