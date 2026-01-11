Meteocat anuncia el regreso del Sol en Catalunya: la predicción de la próxima semana

Tras una bonita semana de nieve y frío, especialmente en zonas de montaña, y de un sábado con viento intenso, que dejó un ambiente plenamente invernal, regresa el buen tiempo en Catalunya. Con este escenario como punto de partida, el tiempo comienza a estabilizarse de cara a este domingo.

Durante la jornada dominical, el viento irá perdiendo fuerza de forma progresiva, aunque todavía podrá notarse a primeras horas. A medida que avance el día, la sensación térmica será más agradable gracias a la disminución de las rachas.

Cielo despegado

El sol será el gran protagonista en general, con cielos poco nubosos o despejados en la mayoría de las comarcas. Solo aparecerán algunas nubes altas sin importancia, sin riesgo de precipitaciones.

En el Pirineo, tras varios días de nevadas, la situación se normaliza. La nieve acumulada sigue siendo abundante, beneficiando a las estaciones de esquí, mientras que el tiempo estable permitirá disfrutar de la montaña con mayor tranquilidad.

Las temperaturas se mantendrán en valores propios de la época, con mañanas frías y mediodías más templados. No se esperan cambios bruscos, lo que refuerza la sensación de estabilidad atmosférica.

Lunes de sol

De cara al lunes, el panorama meteorológico continuará muy similar. Predominará el sol, con ambiente estable y ausencia de fenómenos destacados en la mayor parte del territorio.

Martes estable

El martes seguirá la misma tendencia, con tiempo tranquilo y estable. No se prevén cambios significativos, ni nuevas precipitaciones a corto plazo.

Se abre un periodo de varios días de estabilidad y tiempo mayoritariamente soleado, ideal para actividades al aire libre tras una semana claramente marcada por la nieve.