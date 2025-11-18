El Meteocat anuncia un cambio brusco de tiempo en Catalunya: bajan las temperaturas y vuelven los chubascos

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha decretado este miércoles 18 de noviembre de 2025 la alerta amarilla por viento y fuerte oleaje en algunas zonas de la comunidad autónoma ante la llegada de un nuevo episodio de inestabilidad que afectará especialmente al litoral y a las comarcas del nordeste.

Si pensabas que este fin de semana inestable era el final de un periodo marcado por las precipitaciones, estabas equivocado: nos acercamos a la Navidad y el tiempo nos tiene preparado un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, principalmente un descenso térmico y algunos chubascos débiles.

El tiempo en Catalunya el martes 18 de noviembre de 2025

Durante la mañana de hoy, el cielo se mantendrán despejado o poco nublado, sobre todo en la mitad norte de Catalunya. Aun así, se prevé abundante nubosidad baja en la vertiente norte, la depresión Central y algunos valles del Prepirineo y del prelitoral, nubes que se pueden mantener hasta media mañana. Lo mismo sucederá en el sector central del litoral.

Por la tarde, aumentará la inestabilidad. Y es que el Meteocat no descarta chubascos débiles o puntualmente moderados, especialmente en áreas del litoral central y del prelitoral. Serán precipitaciones en su mayoría aisladas y de corta duración, que coincidirán con un descenso moderado de las temperaturas máximas.

Volviendo al viento, será sin duda alguna el factor que más determine el tiempo en Catalunya este martes: la tramontana soplará con rachas fuertes o muy fuertes en el Alt Empordà, razón por la que se ha decretado la alerta amarilla.

Al mismo tiempo, el Alt y Baix Empordà se encuentran en alerta amarilla por oleaje de grado dos, con mar alterada y riesgo de olas de varios metros de altura.

En la mitad sur de Catalunya, hablaremos de mistral, aunque al igual que sucederá en el Empordà, la situación tenderá a mejorar con el paso de las horas.