El Meteocat alerta: rachas huracanadas y grandes olas en Catalunya en las zonas más afectadas

Hoy, martes 31 de marzo de 2026, Catalunya se enfrenta a vientos intensos de componente norte y oeste, con rachas muy fuertes en zonas como Terres de l'Ebre, Empordà y cimas del Pirineu, según los datos del Meteocat.

Además, hay alertas activas por mal estado del mar en la costa de Girona con vientos del norte fuerza 7-9 y olas de 3-5 metros, y en el sur de Tarragona con noroeste fuerza 7 ocasionalmente 8. La visibilidad será reducida en el norte del Pirineu por nubes y precipitaciones.

Alertas por el viento y el estado del mar

Los vientos predominantes de norte y oeste serán flojos a moderados en la mayor parte del territorio, pero con golpes muy fuertes (superiores a 25 m/s) en las Terres de l'Ebre, el Empordà y las zonas altas del Pirineu, justificando avisos elevados del Meteocat.

Durante la madrugada, serán variables y flojos en el norte de la depresión Central y valles del Prepirineu, mientras que al mediodía impondrán un componente sur flojo con rachas moderadas en el litoral y prelitoral central. Estas condiciones exigen precaución máxima en puertos y carreteras de montaña, donde podrían registrarse cortes o restricciones por seguridad.

El tiempo en Catalunya el 31 de marzo de 2026 / Meteocat

Protecció Civil ya ha emitido recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios en esas comarcas afectadas. De igual manera, se recomienda estar al tanto de las últimas noticias y posibles nuevos avisos a lo largo de todo el día.

Las alertas marítimas están activas hasta las 12:00 horas, con mar muy agitado en la costa de Girona (viento norte fuerza 7-9, olas de 3 a 5 metros) y en el sur de Tarragona (noroeste fuerza 7, ocasionalmente 8). Esto implica riesgo alto para navegación menor, pesca y actividades recreativas en la playa, con olas capaces de sobrepasar rompeolas y paseos marítimos.

En el resto del litoral catalán, el mar estará agitado con fuerza 5-6, mejorando ligeramente por la tarde pero con persistencia de riesgo en el norte. Se insta a no acercarse a espigones, calas ni practicar surf o windsurf sin experiencia avanzada.

Al extremo norte del Pirineu permanecerá cubierto todo el día con precipitaciones débiles e intermitentes. En el resto del extremo norte, posibles lluvias aisladas de madrugada y al final del día. La cota de nieve rondará los 1.200 metros, con ligera tendencia a la baja por la tarde, beneficiando esquiadores pero complicando accesos.