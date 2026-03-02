METEOCAT alerta de peligro en la zona de costa: regresa el mal tiempo

Tras un final de febrero apacible y soleado en España, regresarán las malas temperaturas y la lluvia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro (#avisosSMP) por el estado de la mar, alertando de un cambio significativo en las condiciones marítimas a lo largo del litoral catalán. Este aviso pone en prealerta a navegantes, pescadores y municipios costeros ante la previsión de un empeoramiento temporal del mar.

El periodo afectado se extiende desde el miércoles a las 07:00 h hasta el jueves a la 01:00 h (hora local = TU+1). Durante esta franja horaria se espera que el oleaje pueda superar los 2,50 metros de altura, lo que podría provocar fuerte marejada y condiciones adversas para la navegación, especialmente en mar abierto.

Precaución en los avisos

El grado máximo de peligro establecido es 1 sobre 6, lo que indica un nivel bajo pero que requiere precaución. Aunque no se trata de una situación extrema, las autoridades recomiendan seguir la evolución de los avisos y extremar la prudencia en actividades marítimas y zonas próximas a la costa.

En cuanto a la predicción general para hoy, se prevén nubes bajas en el litoral y el prelitoral, especialmente en el sector sur, donde serán abundantes y persistentes durante buena parte de la jornada. Estas nubes podrían dejar un ambiente gris y húmedo en algunas comarcas costeras.

En el resto del territorio predominará el cielo despejado o ligeramente velado por nubes altas, permitiendo el paso del sol de forma intermitente. Esta diferencia entre la costa y el interior marcará contrastes visibles en el aspecto del cielo a lo largo del día.

El estado del mar presentará una ligera alteración, que irá aumentando progresivamente hasta alcanzar el pico de oleaje previsto dentro del periodo del aviso. Se recomienda evitar acercarse a espigones y zonas donde las olas puedan romper con fuerza inesperada.

Bajada de las temperaturas

La semana comienza además con un ambiente más frío en buena parte del país. Las temperaturas han descendido respecto a jornadas anteriores, y durante la madrugada se han formado bancos de niebla en puntos del interior, reduciendo la visibilidad en carreteras y zonas rurales.

Noticias relacionadas

La evolución térmica de las últimas horas muestra esta bajada generalizada, con valores actuales más bajos especialmente en el interior. Para consultar todos los detalles actualizados de la predicción, puede visitarse el boletín oficial disponible en la web de Meteocat.