El Meteocat alerta del peligro: Lanza varios avisos en Catalunya por las fuertes lluvias y el amenazador viento

El cambio de tiempo es absolutamente total en Catalunya, con la ola de calor dejando paso a lo que está siendo un potente temporal de tormentas que, nuevamente, ha forzado al Meteocat a lanzar una serie de avisos por la peligrosidad de todo ello.

Nuevos avisos por lluvias y fuerte viento

Con fecha del 21 de agosto, el Meteocat ha lanzado una primera tanda de avisos para las horas iniciales del día, de las 00:00 de la medianoche a las 06:00 de la mañana. En este caso, eran avisos por la intensidad de las lluvias en las comarcas de Baix Empordà, Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, y finalmente Garraf.

Pero esas no son las únicas comarcas afectadas por los avisos en relación a las lluvias en el día de hoy. De las 12:00 del mediodía a las 18:00 de la tarde, será en Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès y nuevamente Selva donde deberán tener cuidado a raíz de los avisos moderados por las precipitaciones.

Asimismo, el Meteocat se ha visto forzado a lanzar en el día de hoy otra naturaleza de avisos algo más inusual. En este caso, no solo se deberá tener cuidado con las lluvias como tal, sino también con el viento que acompañe a estas.

Esencialmente, las comarcas que deberán tener cuidado con las fuertes rachas de viento, potencialmente de hasta 25 kilómetros por hora, son las situadas en el sur de Catalunya. Es así que de las 00:00 de la medianoche hasta las 12:00 del mediodía, en Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià harán bien en tomar precauciones contra el fuerte viento.

Dicho esto, la situación adversa de tiempo no tendrá un fuerte impacto en los termómetros. Aunque estaremos alejados del calor de días previos, las temperaturas se mantendrán estables, puede que con un ligero incremento en las máximas de la mayoría de puntos de Catalunya.

En Barcelona, como ejemplo, se esperan máximas de 27 grados y mínimas de 21. Por otro lado, en Lleida y alrededores lo habitual será que las temperaturas se muevan en torno a los 30 grados, así que aunque no podemos hablar de 'ola de calor', definitivamente se trata de un ambiente cálido.

Sobre el papel, pasada la jornada de hoy el tiempo debería estabilizarse, con menos tormentas y rachas fuertes de viento como las de estos días. En cualquier caso, tocará estar atentos a las indicaciones del Meteocat ante posibles inesperados desarrollos.