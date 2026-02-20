El Meteocat alerta del peligro en las costas por los fuertes vientos: hasta 120 km/h en estas zonas

Hoy, viernes 20 de febrero de 2026, Catalunya afronta una jornada de contrastes según el Meteocat, con un aviso naranja por estado del mar y vientos intensos que concentran toda la atención en las costas esta mañana.

Las rachas pueden superar los 100-120 km/h en el litoral sur, especialmente en el Camp de Tarragona, con olas significativas y fuerza 8 en el mar que ponen en riesgo todas las actividades costeras hasta el mediodía. Prepárate para un día donde el norte trae nieve ligera y el sur, vendavales que podrían complicar la movilidad en zonas elevadas y prelitorales.

Peligro en las costas catalanas

El aviso naranja por fenómenos costeros y vientos extremos activa todas las alarmas esta mañana en el litoral sur de Tarragona y norte de Girona, donde el Servicio Marítimo de Protección prevé vientos del noroeste de hasta 120 km/h con rachas muy fuertes, fuerza 8 en el mar y olas de hasta 4 metros que azotarán las playas y puertos.

Este nivel de alerta implica riesgo alto para la navegación, pesca y deportes náuticos, recomendando evitar el mar y las zonas expuestas hasta que amaine por la tarde; en el Ampurdán y Baix Camp, los golpes de tramuntana y mestral podrían superar localmente los 130 km/h en puntos elevados.

Protecció Civil ha activado planes como Ventcat para monitorizar y alertar a la población, con posibles cortes en carreteras costeras si las ráfagas derriban objetos o árboles. La visibilidad en estas áreas será buena en general, pero el oleaje revuelto exige precaución extrema para bañistas y paseantes.

La nubosidad irá en aumento de oeste a este con nubes altas y medias que cubrirán progresivamente el cielo, quedando muy nublado en la mitad norte y este por la tarde, mientras el resto mantendrá cielos medio nublados. A partir del atardecer, las nubes remitirán con rapidez en la mayoría de zonas, aunque el Pirineu norte permanecerá cubierto hasta bien entrada la noche.

En principio, los avisos por fuertes vientos y el estado del mar finalizarán esta misma tarde, y se espera que Catalunya tenga un fin de semana mucho más tranquilo en lo que el temporal se refiere. También se espera que las temperaturas aumenten el sábado.