El Meteocat alerta de un nuevo cambio en el tiempo en Catalunya: sin lluvias y con algo más de calor

El que durante el día de ayer tuviera alguna clase de planes por Catalunya, lo más probable es que los acabara cancelando ante la inestabilidad meteorológica que acabó tomando forma. Afortunadamente, las cosas son muy distintas en el día de hoy.

Catalunya disfrutará de una jornada sin sorpresas en el tiempo

Desde el Meteocat apuntan que durante la mañana nos encontraremos algunas nubes bajas en puntos de la depresión central, zonas de litoral y prelitoral sur además de en puntos de Pirineo y Prepirineo.

No obstante, dicho conjunto de nubes irá disminuyendo a medida que pasen las horas del día (aunque algunas nubes podrían persistir en la depresión central y puntos del norte). En cuanto al resto de Catalunya, se espera un ambiente en el que predomine la presencia del sol.

Asimismo, las verdaderas buenas noticias llegan por la parte de que el Meteocat no espera precipitaciones en ningún punto de Catalunya. Consecuentemente, es un día en el que se puede ir con toda seguridad sin la necesidad de tener que llevar un paraguas.

Este cambio en el tiempo también afecta a la visibilidad, que será buena de forma general pero mala en puntos específicos como litoral y prelitoral además de depresión central, debido esto a bancos de niebla que se extenderán por la totalidad de dichos espacios.

Similarmente, no se esperan fuertes rachas de viento de ninguna clase; será de carácter flojo y variable en puntos del interior y algo moderado en el litoral hasta el mediodía. En cualquier caso, no implica alerta alguna de parte del Meteocat.

Como apunte final, no hay que descartar que en las horas finales de la jornada vuelvan a parecer nubes con presencia sobre todo por el oeste. Aun así, estas acumulaciones no supondrán aparición alguna de precipitaciones.

Por lo general nos espera una jornada bastante plácida en Catalunya, fresquita dada la época del año pero con menos frío que durante el día de ayer. Así que si tenías planes entre semana, es momento de aprovechar para llevarlos a cabo.