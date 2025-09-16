Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Meteocat alerta: los nubarrones no vienen solos y hoy lloverá en estas zonas de Catalunya

Mientras el verano más caluroso parece regresar en otros puntos de la Península, las nubes y las lluvias serán protagonistas en Catalunya.

Nubes y lluvia sobre Barcelona

Nubes y lluvia sobre Barcelona / RRICARD CUGAT

Álex Pareja

Álex Pareja

Con alertas por altas temperaturas emitidas por AEMET, el panorama en Catalunya pinta bastante diferente y hoy, día 16 de septiembre de 2025, los protagonistas van a ser los nubarrones y los chubascos que se esperan en algunas zonas del territorio.

Nubes y chubascos

El día se presenta nublado en la mayor parte del territorio, sobre todo en el litoral y en el tercio norte, donde los cielos permanecerán cubiertos gran parte de la jornada. Será en algunas zonas de Poniente y el centro de Catalunya donde habrá cielos más despejados, aunque esto ocurrirá sólo durante la mañana.

Estas nubes no llegan solas y lo harán con chubascos irregulares: por la mañana en el extremo noroeste y en el Camp de Tarragona y por la tarde en el Prinieo y Prepirineo oriental. En general, serán de intensidad débil o moderada y habrá poca acumulación de precipitaciones.

Donde no habrá mucha variación respecto a días anteriores será en la temperatura, ya que a pesar de aumentar en buena parte de la península, en Catalunya las mínimas se mantienen similares, con un ligero ascenso en el Pirineo; en el resto de zonas, de hecho, las temperaturas máximas descienden.

En cuando al viento, será variable: mestral en el sur durante la mañana, tramontana de débil a moderada en el ordeste y giros hacia componente sur y este en varias zonas de Catalunya durante todo el día. No será protagonista, al menos.

Por tanto, el día se presenta de forma similar a los anteriores, con una pequeña disminución en las temperaturas y la fuerte presencia de nubarrones en todo el territorio, que van a dejar algunos chubascos de poca intensidad en varias zonas. Nada de qué preocuparse, tampoco en lo que refiere a viento.

AEMET sí que ha alertado de temperaturas que podrían llegar a los 40 grados en otras partes de la península y, al menos en Catalunya, no van a llegar de forma tan pronunciada, aunque se espera un aumento para mañana.

