El Meteocat alerta: un cielo casi de película en Catalunya va a dejarnos con fuertes vientos

Hoy, martes 11 de noviembre en Catalunya, se espera un cielo con abundante nubosidad, especialmente por la mañana, con intervalos de nubes altas y medias que darán paso por la tarde a una atmósfera más velada por bandas de nubes altas. Eso sí, no se prevén lluvias en ningún punto de la región.

Ojito con el viento

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso comparado con días anteriores. La visibilidad será generalmente buena, alcanzando niveles excelentes en las cumbres del Pirineo, aunque en algunos valles del interior podría ser reducida entre la madrugada y primeras horas del día.

El viento será flojo y de dirección variable en el interior hasta media mañana y de nuevo al acabar el día, con momentos de calma. En la costa, el terral soplará débilmente con algún golpe moderado, salvo en el norte del Empordà, donde el viento de sur persistirá con intervalos moderados y rachas fuertes al final del día.

Durante las horas centrales, predominarán brisas de componente sur de poca intensidad pero algo más reforzadas en el litoral norte, con posible presencia de rachas fuertes. En las zonas altas del Pirineo y del noreste, el viento de componente oeste soplará moderado y podría alcanzar rachas fuertes desde el mediodía.

A pesar de la nubosidad y estas rachas de viento, no se esperan precipitaciones significativas hasta el fin de semana, cuando podrían aparecer lluvias en algunos puntos, especialmente a partir del sábado o domingo.

Para los próximos dias seguimos esperando temperaturas agradables, con esta presencia de alta nubosidad en todo el territorio y viento variable, pero dejando un escenario tranquilo con posibilidad de lluvias débiles, pero que se concentrarán durante el fin de semana.

Precaución para estos días con el viento, sobre todo en las zonas donde se esperan esas rachas fuertes, y también cuidado con la visibilidad debido a la niebla y a la alta nubosidad persistente.