El Meteocat alerta que el cielo se cubre por completo en Catalunya: ¿dónde caerá la lluvia y cuándo volverá el sol?

El Meteocat ya lo venía avisando: el cielo despejado y el aumento de las temperaturas iba a ser un espejismo, ya que toda Catalunya se ha cubierto de nubes y se esperan lluvias irregulares junto a rachas fuertes de viento durante todo el día. ¿Cuáles serán los lugares más afectados?

La lluvia llega a Catalunya

El cielo va a permanecer cubierto en la mayor parte de Catalunya durante todo el día, con el desplazamiento de las nubes de suroeste a noreste. Se espera que haya lluvia débil y dispersa en muchas zonas, de carácter irregular.

La peor parte de las lluvias se la llevará el litoral y prelitoral central durante la mañana, donde se espera que caigan chubascos moderados. Por la tarde, sin embargo, la lluvia va a ser más probable en el tercio norte y oeste, especialmente en la vertiente sur del Pirineo y Prepirineo occidental. En la costa se espera que sea más escasa.

En resumen, las precipitaciones van a ser débiles en general, pero localmente más intensas en esas zonas de montaña y puntos del litoral central. Habrá que tener a mano el paraguas, pues se espera que caiga algo de lluvia, aunque sea débil, en prácticamente todo el territorio.

Las temperaturas máximas van a volver a subir ligeramente excepto en el Pirineo y Prepirineo, donde van a bajar un poco, sobre todo en las cotas altas. En varias zonas se superarán los 20 grados de máxima, en un día un poco más caluroso que ayer.

Sin embargo, el viento también hará su trabajo y aunque será flojo hasta media mañana (y nuevamente a final del día), el resto del día tendremos un viento del sur con rachas fuertes en el Empordà, y en las cimas pirenaicas se esperan rachas muy intensas por la mañana. Mucha precaución.

Para mañana se espera que los cielos sigan cubiertos en la mayor parte del territorio, aunque se esperan menos precipitaciones que hoy. El viernes volveremos a tener los cielos un poco más despejados.