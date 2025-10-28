El Meteocat alerta de cambios en el tiempo en Catalunya: ¿Cuándo lloverá?

Después de unas semanas con temporales cambiantes, lluvias, ascensos y descensos de las temperaturas, parece que el tiempo en Catalunya nos da una tregua con un día soleado. Sin embargo, no va a durar mucho, ya que mañana mismo se espera que el panorama sea bien diferente.

Martes de calma en Catalunya

En lo que respecta al día de hoy, martes 28 de octubre de 2025, tendremos al tiempo soleado como protagonista en prácticamente todo el territorio, con un aumento en las temperaturas que también será generalizado. De esta forma, volveremos a rozar o alcanzar los 20 grados de máxima, pero no se espera más calor.

Tan sólo veremos algunas nubes altas que aparecerán al mediodía por el oeste , dejando cielos parcialmente cubiertos en algunos momentos. También podríamos ver formarse nubes bajas al mediodía en el litoral central y el sur de la Costa Brava, repitiéndose al anochecer en la costa sur.

No se espera ninguna precipitación en ninguna comarca, así que podemos dejar los paraguas en casa... pero sólo durante un tiempo, ya que según la previsión del Meteocat, mañana regresarán las lluvias a una buena parte de Catalunya, donde el cielo volverá a ser gris.

También se espera que la visibilidad sea muy buena, aunque durante la mañana podríamos ver bancos de niebla en los valles y zonas interiores. El viento será flojo y variable en general, con predominio del sur durante las horas centrales. Se esperan rachas moderadas en el litoral, pero nada de importancia.

Por tanto, hoy tendremos un día protagonizado por los cielos despejados en prácticamente todo el territorio, con zonas soleadas y un ligero aumento en las temperaturas. Sin embargo, la tregua va a ser pasajera, ya que mañana volveremos a enfrentarnos a los cielos encapotados y a las lluvias.

Este cambio en el tiempo previsto para mañana se mantendrá, como mínimo, hasta el jueves, así que hoy toca aprovechar el tiempo soleado que vamos a perder pronto.