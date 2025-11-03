TIEMPO
El Meteocat alerta: bajan las temperaturas y vuelven los chubascos al litoral catalán
Una jornada con viento flojo, lluvias débiles y ligero descenso térmico en Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmado para este lunes 3 de noviembre un ligero cambio de tiempo en buena parte de la comunidad catalana: un tiempo variable en el que habrá algunos chubascos débiles y un ligero descenso de las temperaturas.
En el interior, el viento será flojo y de dirección cambiante, con predominio del componente sur durante las horas centrales del día. En cambio, en el litoral y prelitoral se espera que los vientos de componente norte y oeste soplen entre flojos y moderados hasta media mañana, con rachas fuertes de tramontana en el Empordà y de mistral en las Terres de l'Ebre. Sin embargo, a partir de mediodía tendrán a aflojar de forma progresiva.
En cuanto a las precipitaciones, el Meteocat prevé algunos chubascos débiles o localmente moderados en puntos del litoral y prelitoral central, sobre todo a primeras horas de la mañana. Serán precipitaciones en general poco abundantes, aunque no se descarta que de forma puntual puedan ser intensas.
Las temperaturas máximas descenderán ligeramente, con una bajada más acusada en la costa central; sin embargo, las mínimas se mantienen sin grandes cambios, a diferencia de lo que sucederá en el resto de España, donde bajarán.
La visibilidad será excelente en la mayor parte del territorio, aunque puede ser localmente regular o mala durante las primeras horas del día en el interior de la mitad este.
Como ya habrás comprobado con esta predicción de Meteocat, el día de hoy estará marcado por un tiempo variable en Catalunya, aunque a partir de mediodía impere la calma atmosférica y un ambiente un poco más fresco.
A lo largo de la semana, volverán las precipitaciones y se producirá un descenso más acusado de las temperaturas, en buena parte de la comunidad.
