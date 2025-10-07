Tiempo
Meteocat y AEMET coinciden en el día en que llegarán las lluvias al Mediterráneo: Lo que viene esta semana en Catalunya
Los expertos indican que el inicio tranquilo de la semana podría verse afectado por la llegada de nubes a medida que avancen los días
El ambiente fresco tanto de día, como sobre todo de noche, está marcando el inicio del mes de octubre en Catalunya. Después de un septiembre cálido, el otoño ha entrado para bajar de una vez por todas los termómetros.
Sin embargo, parece que el calor de las horas centrales del día continuará durante este martes 7 de octubre, según indican los modelos de previsión del Meteocat. De hecho, se puede notar algo más de calor que la jornada anterior en el territorio.
De igual manera los cielos volverán a ser azules, aunque con presencia de algunas nubes altas, además de las típicas nubes bajas que se forman a primera hora de la mañana en puntos del litoral.
Pese al clima de hoy, los expertos levantan la ceja con lo que puede llegar a partir de esta misma noche, cuando esas nubes pueden intensificarse tanto en abundancia, como en cuanto al territorio que abarcan. Esta situación puede ampliarse el miércoles y puede dejar algunos chubascos de cara al jueves.
La AEMET se suma al aviso y añade que estas lluvias pueden ser "intensas, persistentes y con tormenta en el Mediterráneo", que pueden ampliarse al centro del país, siempre a partir de mañana. Esto ocurre por "una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y vientos húmedos en la superficie".
En este sentido, los modelos estacionales que expone la agencia española indican que la segunda parte del mes podría estar algo más pasada por agua de lo habitual en la zona del litoral mediterráneo entre el sur de catalunya y la costa más occidental de Andalucía, abarcando toda la Comunitat Valenciana, y Baleares. Pese a ello, la entrada al mes de noviembre sería más tranquila y con valores más comunes, e incluso con menos lluvia de lo que se suele ver.
En cuanto a las temperaturas, podrían ser ligeramente superiores a la media en este tramo del año.
