Meteocat y AEMET coinciden: Este es el día en el que cambiará el tiempo y llegarán las primeras heladas

Este otoño está siendo muy suave en cuanto a las temperaturas, una tendencia que ya viene estando presente durante los últimos años y que parece que no frenará próximamente, perpetrada por un cambio climático que cada año deja más muestras de lo que significa el aumento del calor por el mundo, aunque sea tan solo unas décimas.

A ello se suma que las precipitaciones no están dejándose ver demasiado, a excepción de algunos puntos del país, aunque la situación de sequía imperante durante gran parte de los últimos meses no es ya tan crítica como el año pasado.

Sin embargo, esta situación podría cambiar a partir de mitad de semana, con chubascos generalizados, así como un descenso marcado de los termómetros en cualquier punto peninsular de hasta 10 grados. La situación empezará a cambiar a partir de este martes 4 de noviembre con la llegada de las primeras lluvias en diversas zonas y se ampliarán durante el miércoles y el jueves, aunque no será hasta esta fecha cuando el descenso térmico será más marcado.

Chubascos y tormentas por el litoral occidental

Será a partir de esta tarde cuando entre una perturbación fría que traerá lluvias que "barrerán la península de oeste a este", apunta la AEMET, y que persistirán "el miércoles en el suroeste", donde pueden caer con intensidad y acompañadas de tormenta. De hecho, en Galicia hay activa una alerta amarilla por chubascos, en su litoral más occidental, que se combina con una nueva alerta por viento en prácticamente toda la comunidad, Asturias, Cantabria y el norte de León.

Además del norte, el miércoles dejará precipitaciones intensas en Extremadura y el oeste de la comunidad andaluza, donde se espera activar la alerta amarilla por tormenta a partir del mediodía, Las lluvias persistirán en Galicia, con nuevos avisos leves por parte de la agencia.

Jueves: cambio de tiempo generalizado a la vista

El fresco llegará a partir del jueves 6, con un descenso de la temperatura que dejará valores "normales para la época manteniéndose así hasta el domingo", dejando atrás los valores más próximos a los 20 grados propios de épocas del año más templadas. De cara al cierre de la semana se esperan las primeras heladas de la temporada, "generalizadas en el interior norte peninsular".

Las tormentas se concentrarán en el norte de Aragón y Catalunya, con previsión de que puedan afectar durante la primera parte del día. No obstante, el Meteocat avisa de la posibilidad de ver gotas durante las últimas horas del día en la zona del litoral central y sur de la comunidad catalana ya desde las últimas horas del miércoles. Sin embargo, el jueves será pasado por agua en prácticamente todo el territorio y la línea térmica desciende, coincidiendo la previsión con la de la agencia española.

Los cúmulos tormentosos seguirán su curso durante el viernes y dejarán lluvias en la "mitad oeste peninsular", una situación que el sábado se extenderá "en la mitad este y Baleares". La semana terminará con chubascos nuevamente concentrados en Galicia y los últimos escollos en Baleares.