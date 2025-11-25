Meteocat advierte: viento y frío marcarán este martes en varias zonas de Catalunya

Catalunya se prepara para vivir un martes marcado por fuertes rachas de viento en algunas comarcas tal y cómo ha adelantado el Servei Meteorològic de Catalunya, más conocido como Meteocat, que no ha dudado en activar alertas naranjas y amarillas en diferentes regiones de la comunidad.

El aviso afecta especialmente a las comarcas de Montsià, Baix Ebre y Baix Camp, donde se prevé riesgo alto por viento; otras áreas del sur de Catalunya se encuentran en alerta amarilla, lo que indica riesgo moderado.

¿Qué tiempo hará en Catalunya el martes 25 de noviembre de 2025 según Meteocat?

El Meteocat señala que el viento soplará de componente norte y oeste, entre flojo y moderado en general, con rachas muy fuertes de cara a la tarde en puntos de las Terres de l'Ebre y el norte del Empordà. También se esperan rachas intensas en cotas altas del Pirineo a lo largo de la jornada.

Contrastando encontramos el cuadrante nordeste y valles del Prepirineo catalán: aquí, el viento será mucho más suave y de dirección variable.

A pesar de este escenario, las temperaturas serán más suaves que en los últimos días en la ciudad de Barcelona: se espera un tiempo otoñal, con máximas de 16 grados y mínimas de 11.

La mañana se mantendrá soleada, pero de cara a la tarde, aparecerán nubes altas y medias en el Pirineo y Prepirineo; las nubes bajas se concentrarán en la vertiente norte de la cordillera, dejando algunas zonas muy cubiertas sin descartar algún chubasco aislado y muy local.

Desde Protecció Civil recomiendan mucha precaución, especialmente al volante y en aquellas zonas más expuestas a las fuertes rachas de viento. Además, pide a los ciudadanos asegurar objetos en balcones y terrazas que puedan ser desplazados por las rachas.

Si bien no hará un frío invernal, es recomendable llevar consigo un buen chaquetón, sobre todo si el viento hace de las suyas e incrementa la sensación térmica. Al menos se espera una jornada soleada en la mayor parte del territorio catalán.