Es noticia
Meteocat advierte de un peligro real: mucha nieve en Cataluña este 5 de enero

Barcelona prevé nieve para este domingo

David Cruz

David Cruz

En muchas zonas del interior de Cataluña se han despertado este lunes 5 de enero de 2025 con una fina capa de nieve. Y es que el Servei Meteorològic de Cataluña (Meteocat) lo venía avisando: esta jornada estará pasada por nieve (y lluvia) en amplias regiones de la comunidad autónoma, generando cuantiosos problemas en los transportes por carretera.

Previsión del tiempo del lunes 5 de enero de 2025 según el Meteocat

El cielo estará cubierto o muy cubierto hasta mediodía, salvo en el extremo noroccidental, donde la nubosidad acabará reduciéndose y el cielo quedará poco nublado o casi despejado.

A primera hora de la jornada, se esperan precipitacionies débiles en diferentes puntos de Cataluña, desplazándose de oeste a este, siendo menos probable en el noreste de la comunidad. Y como muchos ya habréis notado, la cota de nieve se situará en cualquier cota en la depresión central y en las Terres de l'Ebre, y entre los 300 y 500 metros en el resto.

En estos momentos, se encuentra nevando en localidades como Manresa, situada a poco más de 200 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Como podéis imaginar debido a la bajada en la cota de nieve, la temperatura mínima será entre moderada y acusadamente más baja y se dará al final del día en general. Se producirán fuertes heladas en el interior, débiles y locales en el litoral.

Si nos centramos en las temperaturas máximas, también bajarán de forma moderada. En el litoral, se moverán entre los 3 y los 7 grados, mientras que en el interior no superarán los 0 grados en muchas localidades, especialmente bajas en aquellas donde haya caído nieve.

Ambiente gélido para recibir a los Reyes Magos de Oriente, y con bastante nieve en las carreteras, por lo que desde Protecció Civil piden extremar la precaución al volante.

