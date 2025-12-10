El Meteocat advierte de niebla persistente en Catalunya: zonas afectadas y riesgo de lluvias débiles

El Meteocat ha compartido el pronóstico oficial y definitivo para Catalunya en la jornada de hoy, 10 de diciembre de 2025, y en lo que será un día sin muchas emociones fuertes destaca un fenómeno que puede tener cierto impacto: la presencia de bancos de niebla persistentes.

Catalunya, marcada por una jornada con niebla

El organismo meteorológico ha apuntado que aunque se espera que la visibilidad sea buena durante la mayor parte de la jornada en Catalunya, ciertos bancos de niebla podrían persistir hasta bien entrado el mediodía.

Concretamente, el Meteocat señala que este fenómeno apunta a darse sobre todo en llanuras y valles, haciendo especial énfasis en puntos del Empordà y al norte del Ebro. El volumen de la niebla oscilará entre 'simple' bruma matinal y niebla claramente más densa.

Por otro lado, en términos de precipitaciones se espera una jornada bastante tranquila, aunque el Meteocat señala que no hay que descartar alguna potencial lluvia (muy débil) en puntos del Pirineo Occidental.

En lo relativo a la nieve, lo cierto es que será un día con presencia muy limitada de la misma. El servicio meteorológico de Catalunya apunta que tienen expectativas de que la cota de nieve se sitúe sobre los 2.000 metros, por lo que será prácticamente imposible verla en la mayoría de zonas de Catalunya.

Con todo esto, no se espera que haya un gran cambio en las temperaturas. Si bien el Meteocat anticipa una posible ligera bajada de las máximas en Catalunya, tampoco descartan que en zonas de Ponent y litoral central y sur pueda darse un pequeño incremento en las mismas.

En última instancia, el organismo meteorológico indica que a pesar de la niebla y las posibles ligeras precipitaciones, será un día con no demasiada nube. Sí, habrá bandas de nubes altas y medias, y también ciertos estratos bajos en valles del interior y zonas del litoral, pero por lo general el cielo estará considerablemente despejado.

Y hasta aquí el pronóstico del tiempo de un día que apunta a ser bastante rutinario en Catalunya. A pesar de la advertencia por la niebla, el Meteocat no anticipa que esta vaya a ser muy problemática, así que en general no debería ser especialmente disruptiva.