El Meteocat advierte: no guardes el paraguas en estas zonas de Catalunya

En puntos del sector central del litoral y del prelitoral, no se descartan precipitaciones débiles

Si pensabas que una mañana despejada te iba a ayudar a guardar el paraguas en el armario al menos un par de días, temo decirte que puedes mojarte durante el día de hoy en algunas zonas de Catalunya.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha lanzado una advertencia en dos zonas de la comunidad autónoma ante la posibilidad de lluvias: en su predicción de este martes 4 de noviembre, destaca que "al final del día no se descarta precipitaciones débiles y aisladas en puntos del sector central del litoral y del prelitoral".

Si bien serán precipitaciones testimoniales en la mayoría de casos, lo mejor que puedes hacer si vives en estas zonas de Catalunya es llevar el paraguas contigo. Y más en estos momentos, con el frío a la vuelta de la esquina y más posibilidad de resfriados.

¿Qué hay del resto de la comunidad? Catalunya vivirá una jornada marcada por la estabilidad, con algunos bancos de niebla en las zonas habituales del interior y cielos cubiertos en la costa de Girona.

La temperatura máxima será similar o ligeramente más alta, aunque las mínimas probablemente las hayas notado más frescas: se nota que el invierno está cada vez más cerca y ya se hace necesario llevar alguna chaqueta.

Durante el día de mañana, se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas en el litoral y prelitoral, sobre todo durante la segunda parte del día.

Sin embargo, la situación empeorará de forma generalizada el jueves 6 de noviembre, con unas precipitaciones que se extenderán a toda la comunidad y una cota de nieve que bajará de 2.500 metros a 2.000 metros al final del día.

Así se instala el tiempo otoñal con nosotros, un cambio en la meteorología que muchos recibimos con los brazos abiertos, después de semanas de calor sofocante.

