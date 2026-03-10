El Meteocat advierte: cuidado con las tormentas y el granizo en estas zonas de Catalunya

Hoy, martes 10 de marzo de 2026, Catalunya vivirá un día muy cambiante, con intervalos de nubes y algunos chubascos débiles según el Meteocat. Aunque el ambiente se mantendrá tranquilo en la mayor parte del territorio, el cielo no estará completamente despejado y se dejarán notar algunos cambios en el litoral y en zonas de montaña.

Cielos cambiantes y ambiente húmedo

Durante la mañana, los bancos de nubes bajas cubrirán parcialmente el litoral y prelitoral, sobre todo en el sur, aunque tenderán a abrirse hacia el mediodía. En el interior y zonas del oeste, el cielo alternará claros y nubes altas que darán un aspecto blanquecino al paisaje.

A medida que avance la jornada, crecerán nubes más compactas en áreas montañosas del prelitoral y del tercio norte, donde podrían llegar a dejar el cielo bastante nublado por momentos. Además, en algunas zonas del interior persistirán las brumas o nieblas matinales antes de disiparse.

Se esperan precipitaciones débiles en el extremo sur del litoral, principalmente en las Terres de l’Ebre. Desde el mediodía podrían aparecer algunos chubascos aislados en puntos del interior y de montaña. La mayoría serán leves, aunque no se descartan momentos localmente moderados con tormenta o incluso algo de granizo.

El tiempo en Catalunya el 10 de marzo de 2026 / Meteocat

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas se mantendrán similares a las de ayer, con un ambiente suave al mediodía y algo más fresco en el interior y zonas altas. La humedad y el viento del sudeste podrían aumentar la sensación de bochorno en el litoral durante las horas centrales del día.

El viento será flojo y de dirección variable hasta media mañana, cuando ganará protagonismo el flujo del sur y del este. En el litoral soplará de forma más marcada, especialmente en el litoral sur y el Camp de Tarragona. Las rachas serán en general suaves, aunque puntualmente moderadas.

La visibilidad será buena en la mayor parte del territorio, pero podría reducirse de forma irregular en zonas del litoral sur o durante los chubascos, donde el ambiente se volverá algo más turbio.

Durante los próximos días, se prevé que la inestabilidad vaya en aumento en buena parte de Catalunya. El miércoles aún se mantendrá un tiempo algo variable, con nubes abundantes y posibilidad de lluvias débiles y dispersas, sobre todo en el litoral y en zonas de montaña.