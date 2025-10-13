Meteocat advierte: continúa la inestabilidad en Catalunya, con posibilidad de fuertes tormentas

Las precipitaciones fueron localmente intensas en Catalunya este domingo 12 de octubre, especialmente en Terres de l'Ebre, donde se acumularon más de 400 mm en algunas localidades como Amposta, La Rapita y Alcanar. Allí, las inducaciones fueron especialmente graves, con cuantiosos daños materiales, aunque de momento no se haya reportado daños humanos.

Si te preguntas cuál es la previsión meteorológica para este lunes 13 de octubre de 2025, el tiempo tiende a mejorar de forma muy lenta: se espera precipitaciones en forma de chaparrones en puntos del litoral y prelitoral. Inicialmente, se formarán chubascos en punto del litoral sur y en el litoral norte.

A partir de mediodía, los aguaceros afectarán a todo el litoral y el prelitoral y en el interior del cuadrante noreste. A partir de la tarde, serán más probables en la mitad este de la comunidad.

La alerta naranja está activada en las mismas zonas en las que se produjeron inundaciones este domingo, con los terrenos repletos de agua, por lo que recomendamos máximo cuidado a la hora de coger el coche.

El martes 13 de octubre por la mañana continuará activo el aviso amarillo en el litoral catalán, aunque el riesgo de tormentas intensas será más reducido. A partir de la tarde, el tiempo tiende a mejorar, desactivando por ahora Meteocat todos los avisos.

Como decimos, la situación puede ser especialmente adversa en puntos de Tarragona debido a las incontables incidencias que se registraron en Terres de l'Ebre este domingo por unas precipitaciones estacionarias que recordaron, en cierta medida, a la DANA de Valencia vivida el año pasado.

El Mediterráneo es una olla a presión tras todo el calor acumulado este verano y pueden volver a darse situaciones peligrosas como la vivida este fin de semana con la llegada de Danas como la que estamos registrando.