El Meteocat advierte por el calor en Catalunya: 40 grados en estas zonas y posibles lluvias sorpresa en otras

Hoy, día 5 de agosto de 2025, se han disparado algunas alertas por culpa del calor en ciertas zonas de Cataluña, a la par que se esperan algunos chubascos sorpresas en algunas zonas. Hay que tomar precauciones y tener especial cuidado en estos territorios.

Las temperaturas máximas van a aumentar y van a alcanzar los 40 grados en Ponent, alertando en las siguientes zonas por el calor: Alt Empordá, Segrià, Ribera d'Ebre y Terra Alta, donde el calor va a ser especialmente notable.

Se espera un cielo despejado en su mayor parte hasta el mediodía, momento en el que aparecerán algunas nubes en el noreste, el Pirineo y el Prepirineo. Será en las zonas del Pirineo oriental donde no se descarta algún chubasco débil y muy puntual.

En general, no se esperan precipitaciones y, de haberlas, será lluvia de poca importancia, pero puede sorprender en estas zonas. Lo que no sorprenderá, igualmente, es que se espera un día caluroso en todo el territorio, incluso en las zonas donde no se ha realizado el aviso.

Las temperaturas mínimas suben y en puntos del litoral central y sur estas rondarán los 25 grados. Las temperaturas máximas van a aumentar y van a dejar medias de 36-38 grados en buena parte del territorio, junto a los lugares antes mencionados en los que podremos llegar a los 40.

En términos de visibilidad, no se espera ningún problema y será generalmente buena. El viento soplará flojo y variable la mayor parte del día, aunque en la costa predominará la brisa y, por la tarde, puede haber rachas moderadas o fuertes en el litoral y el sur.

Precauciones con el calor

Siempre hay que tomar precauciones con el calor pero, en días como hoy, de forma más especial. Evita salir, en la medida de lo posible, en los momentos más calurosos, hidrátate bien y no olvides la crema protectora, especialmente en los lugares donde las temperaturas aumentan.