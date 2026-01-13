El Meteocat actualiza la predicción de cara a los próximos días con un fin de semana movido en el horizonte: "Oscilación térmica"

La semana en Catalunya empezó con algunas nubes medias y altas en muchos puntos del territorio, tanto el lunes como el martes por la mañana.

Sin embargo, con el paso de las horas, los cielos han ido abriéndose y dejando paso al sol, aunque con algunas nieblas que dejan esa sensación de turbiedad en el ambiente.

Es habitual que el Meteocat lance una predicción y vaya actualizándola con el paso de los días. Este martes en sus redes sociales ha publicado su nuevo avance de cara a los próximos días, en la que destaca una diferencia sustancial con otras zonas de la península en las que los chubascos ganarán protagonismo.

En Catalunya, en cambio, se espera una situación donde impere la tranquilidad meteorológica en la que solamente habrá "algunas nieblas en el litoral y puntos del interior" y algunos "pasos de nubes que dejarán el cielo medio nublado transitoriamente".

En este sentido, la tendencia apunta a la continuidad, aunque sí que cambiará la temperatura. La organización asegura que se producirá una "oscilación térmica" durante la primera mitad de la semana. Así, este martes se nota un ascenso de los termómetros, aunque volverá a descender durante los próximos días.

De hecho, apunta que "durante la segunda mitad de la semana veremos un descenso significativo de la temperatura", con un regreso al invierno que pareció dar un respiro tras el frío intenso durante las Fiestas navideñas.

También apuntan a que los chubascos irán comiendo terreno al sol y que podrían llegar a finales de la semana, como resquicios del frente que ha empezado a barrer la península a partir de este martes, según informaba durante la jornada de ayer.

Además, algunos modelos también indican la llegada de una 'llevantada', vientos provenientes del levante que serían los que traerían la inestabilidad y la posibilidad de que las lluvias vuelvan a convertirse en protagonistas.