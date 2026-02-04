El Meteocat actualiza el mapa de avisos activos para el jueves 5 de febrero en Catalunya: Alerta naranja en el litoral

Mientras media España se centra en los posibles efectos de la nueva borrasca atlántica que afecta la Península Ibérica, Leonardo, en Catalunya la situación es notablemente distinta y el miércoles ha estado marcado por un cielo variable que ha combinado las nubes con el Sol a partir del mediodía.

Sin embargo, el jueves se espera una situación completamente distinta, con los coletazos de la depresión que está afectando notablemente a zonas del sur, en Andalucía.

Andalucía ha sido uno de los territorios donde más daño ha hecho la nueva borrasca Leonardo. / El Periódico

En este sentido, el Meteocat ha actualizado el mapa de alertas de Protección Civil de cara al jueves 5 de febrero. La autoridad del tiempo catalana advierte de que el principal foco de peligro no se situará en las lluvias, que se esperan extensas por todo el territorio, sino en el estado de la mar.

Así, indica que gran parte de la costa estará afectada por el oleaje y se ha activado el plan Procicat en fas de prealerta amarilla a partir de las 18 horas, entre el litoral del Baix Empordà y el litoral de Tarragona, aunque ponen especial énfasis en el mar que se puede presentar en el Maresme o el Baix Llobregat, comarcas colindantes con el Barcelonès, donde se ha apostado por subir el aviso a color naranja.

Esta será otra de las consecuencias de Leonardo, que generará marejada y olas de hasta 2,5 metros, y que se mantendrá hasta la madrugada del viernes 6.

En lo referente a los chubascos, Catalunya será barrida el jueves por un frente que dejará agua en todos lados a excepción de la punta noroccidental y el extremo sur y que se irán ampliando a partir del mediodía.

El viernes, en cambio, amaneceremos con Sol en prácticamente todo el país, con algunas nubes en el Empordà y el norte de la Garrotxa. No obstante, la tarde estará marcada por el regreso de los cielos tapados en la mitad sur, con una temperatura con una tendencia claramente hacia arriba.