Tiempo
El Meteocat actualiza el mapa de avisos activos para el jueves 5 de febrero en Catalunya: Alerta naranja en el litoral
Protección Civil advierte del fuerte oleaje y activa el plan Procicat, mientras que la agencia catalana señala la llegada de lluvias relacionadas con la borrasca Leonardo, que llegan muy debilitadas
Mientras media España se centra en los posibles efectos de la nueva borrasca atlántica que afecta la Península Ibérica, Leonardo, en Catalunya la situación es notablemente distinta y el miércoles ha estado marcado por un cielo variable que ha combinado las nubes con el Sol a partir del mediodía.
Sin embargo, el jueves se espera una situación completamente distinta, con los coletazos de la depresión que está afectando notablemente a zonas del sur, en Andalucía.
En este sentido, el Meteocat ha actualizado el mapa de alertas de Protección Civil de cara al jueves 5 de febrero. La autoridad del tiempo catalana advierte de que el principal foco de peligro no se situará en las lluvias, que se esperan extensas por todo el territorio, sino en el estado de la mar.
Así, indica que gran parte de la costa estará afectada por el oleaje y se ha activado el plan Procicat en fas de prealerta amarilla a partir de las 18 horas, entre el litoral del Baix Empordà y el litoral de Tarragona, aunque ponen especial énfasis en el mar que se puede presentar en el Maresme o el Baix Llobregat, comarcas colindantes con el Barcelonès, donde se ha apostado por subir el aviso a color naranja.
Esta será otra de las consecuencias de Leonardo, que generará marejada y olas de hasta 2,5 metros, y que se mantendrá hasta la madrugada del viernes 6.
En lo referente a los chubascos, Catalunya será barrida el jueves por un frente que dejará agua en todos lados a excepción de la punta noroccidental y el extremo sur y que se irán ampliando a partir del mediodía.
El viernes, en cambio, amaneceremos con Sol en prácticamente todo el país, con algunas nubes en el Empordà y el norte de la Garrotxa. No obstante, la tarde estará marcada por el regreso de los cielos tapados en la mitad sur, con una temperatura con una tendencia claramente hacia arriba.
- Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
- Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: 'Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros
- Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
- Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas
- Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: 'Douglas Luiz esquivó una bala
- Joan Roca, cocinero catalán: 'Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya