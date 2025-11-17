METEOCAT actualiza este lunes el aviso de situación meteorológica de peligro: "Cuidado con el mar..."

El Servicio Meteorológico de Catalunya ha actualizado recientemente el aviso de situación meteorológica de peligro (#avisosSMP) debido a condiciones adversas en el estado del mar. La alerta advierte sobre la posibilidad de olas superiores a 2,5 metros y un mar de fondo procedente del norte, que podría afectar especialmente a la costa catalana.

Este tipo de oleaje puede resultar especialmente peligroso para embarcaciones pequeñas y actividades costeras, incluso cuando las condiciones locales del viento no parecen extremas.

Nivel naranja

El grado de peligro emitido por el Servicio Meteorológico es de nivel 2 sobre 6, lo que indica un riesgo moderado que requiere precaución. Aunque no se trata del nivel más alto de alerta, se recomienda a la población y a los navegantes extremar la prudencia durante los próximos días.

Las autoridades marítimas recuerdan que los deportes acuáticos y las actividades de recreo en la costa deben reconsiderarse mientras persistan las condiciones de mar agitado. En particular, el surf, la vela y la pesca deportiva pueden verse seriamente afectados por la fuerza y altura de las olas.

Los puertos catalanes ya han sido informados para que tomen las medidas preventivas necesarias, incluyendo la posible restricción de salida de embarcaciones menores y la revisión de amarres. Estas acciones buscan evitar incidentes y garantizar la seguridad de quienes trabajan o transitan por el litoral.

Las recomendaciones de METEOCAT

Además, se recomienda a los pescadores y a los propietarios de embarcaciones recreativas que refuercen la seguridad de sus barcos y eviten navegar durante el período de mayor intensidad de las olas. Las autoridades enfatizan la importancia de seguir los avisos oficiales y no subestimar el riesgo de mar de fondo.

El aviso del Servicio Meteorológico permanecerá vigente hasta que las condiciones del mar se estabilicen. Se espera que durante los próximos días el estado marítimo evolucione, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones diarias y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por los organismos competentes.