El Meteocat activa avisos por viento y lluvias intensas en todo el litoral de Catalunya

El Meteocat lo avisó hace unos días y hoy mismo vamos a empezar a ver los efectos de ello: un frente adverso nos va a dejar varias jornadas en Catalunya en la que tanto lluvia como viento se convertirán en los ejes climatológicos centrales.

El Meteocat alerta por acumulaciones de hasta 100 mm en Catalunya

El servicio Meteorológico indica que hasta el mediodia se esperan precipitaciones extensas en la mitad sur y este de Catalunya, algo más dispersa en el cuadrante noroeste. Después de eso, las precipitaciones empezarán a extenderse por toda la región.

Se espera que las lluvias sean de entre intensidad débil y moderada, con potenciales acumulaciones entre poco abundantes y abundantes. Dicho esto, hay posibilidad de que en zonas elevadas de litoral y prelitoral así como el extremo sur y el cuadrante noreste, estas acumulaciones podrían ser muy abundantes.

El Meteocat estima la posibilidad de que en dichos sectores pudieran acumularse entre 50 y 100 mm en 24 horas. Asimismo, de nuevo en el extremo sur y cuadrante noreste, no se descartan acumulaciones extremadamente abundantes de más de 100 mm en 24 horas.

Con todo esto, en efecto a partir del mediodía, el Meteocat ha lanzado avisos por peligro alto en las comarcas de Alt Empordà, Garrotxa, Ripollès, Osona, Selva y Vallès Oriental, mientras que también hay avisos moderados en Terra Alta, Baix Ebre y Montsià.

En cuanto al viento, se anticipan vientos moderados con golpes fuertes e incluso muy fuertes en cotas altas pero con énfasis en la costa. Esto se dará durante la totalidad del día, aunque aflojará una vez entradas las últimas horas de la jornada.

Al igual que con las lluvias, los meteorólogos han lanzado varios avisos, en este caso 'solo' de peligro moderado, con afectación en las siguientes comarcas: Maresme, Vallès Oriental, Moianès, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès y Tarragonès.

En resumen, se trata de un día en el que el cielo estará completamente tapado durante la totalidad del mismo, con un clima poco amigable e incluso bajada considerable de las temperaturas máximas. Y no parece que esta tendencia vaya a cambiar pronto.