El Meteocat activa avisos por tiempo violento: frío extremo y vientos intensos en Catalunya

Noviembre está siendo un mes bastante frío, especialmente las dos últimas semanas antes de dar la bienvenida a diciembre. Y Catalunya vive este 27 de noviembre una jornada más marcada por el frío intenso, el viento y el oleaje. Quizás no están previstas lluvias importantes, pero este golpe gélido ya se nota en nuestras calles.

Si bien el invierno no llegará de forma oficial hasta el próximo 21 de diciembre, las temperaturas han vuelto a experimentar un desplome abrupto en las últimas horas, provocando un ambiente plenamente invernal en buena parte del territorio catalán.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en la Cerdanya, Ripollès, Alt Empordà y Baix Empordà, especialmente desde la medianoche hasta primera hora de la mañana.

Además, se mantiene activa la alerta naranja por oleaje en todo el litoral catalán debido a que el mar presentará un aspecto muy alterado que puede poner en peligro a embarcaciones y personas que se acerquen a las costas.

Cómo será el tiempo en Catalunya el jueves 27 de noviembre de 2025

Durante la pasada madrugada, el cielo permanecerá mayormente despejado, aunque irán llegando algunas nubes altas a varias zonas de Catalunya. Con el paso de las horas, la nubosidad irá ganando terreno y será especialmente compacta en el norte y mitad este, donde se prevé que el viento a sotavento del Pirineo y Prepirineo deje un ambiente más nublado.

En cuanto a la posibilidad de nevadas, no se descarta alguna nevada débil al final del día en la vertiente norte pirenaica con una cota de nieve que descenderá hasta los 1.400 metros.

Las temperaturas mínimas seguirán descendiendo, con heladas localmente moderadas en zonas del interior y algunas débiles incluso en puntos del litoral catalán norte. Se han alcanzado los -6,2 grados en Sentflores (La Guixa, Barcelona) y los -6 grados en Artesa de Segre (Lleida); o los -5,2 grados en Vic (Barcelona) y Manlleu (Barcelona).