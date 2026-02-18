El Meteocat activa las alertas naranjas por vientos huracanados: estas son las zonas afectadas

El Meteocat ha activado la alerta naranja por vientos huracanados para mañana, 19 de febrero de 2026, que ya se presagia por el tiempo que se espera durante el día de hoy en Catalunya. Un día mayormente nublado con lluvias débiles en el norte y nieve en altura, donde el viento va a ser el mayor protagonista.

Rachas de viento extremas

El Meteocat ya ha puesto en aviso naranja a Catalunya por rachas de viento extremas que superarán los 80-120 km/h en picos del Pirineu occidental y noreste, según las previsiones. Estos avisos indican un riesgo significativo para actividades en montaña, con posibles cortes de carreteras y daños materiales; se recomienda evitar zonas altas y seguir las indicaciones de Protección Civil durante esta semana.

El día de hoy empezará con un cielo poco nublado, aclarado por el paso de bandas de nubes altas hasta mediodía. Hasta media mañana persistirán estratos bajos en puntos de la depresión Central y el delta del Ebro, lo que podría generar un ambiente más gris en esas zonas bajas.

A partir del mediodía, desarrollarán nubes de evolución en áreas montañosas, mientras que desde media tarde llegarán nuevas formaciones nubosas desde el oeste, concentrándose en el sur del Pirineu y el Prepirineu occidental. Esta evolución nubosa típica del invierno atlántico pintará un panorama cambiante.

Las precipitaciones arrancarán tímidamente desde la mañana en el Pirineu Occidental sur, con intensidades débiles o localmente moderadas, extendiéndose por la noche. No se esperan grandes cantidades, pero podrían acumularse localmente en el Pirineu occidental, refrescando el ambiente.

La cota de nieve bajará progresivamente de 1.900 metros a 1.600 metros, e incluso a los 1.200 en el Pirineu norte a última hora, permitiendo las primeras nevadas de la temporada en cotas medias. Se recomienda precaución en estas zonas, sobre todo por el viento.

Las temperaturas máximas serán similares a los últimos días, con un ligero aumento en el noreste (hasta los 14 grados en Girona), pero bajada suave a Ponent y litoral sur (11 grados máximos en Lleida o Tarragona). Al sur, el ambiente será primaveral.