El Meteocat activa la alerta total en Cataluña: lo que llega sorprende incluso a los expertos

Cataluña encara un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica, obligando al Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a activar avisos ante el cambio brusco de tiempo que se avecina. Después de un otoño que ha estado marcada por temperaturas anómalamente altas y jornadas que han llegado a superar los 20 grados, la situación da un giro inesperado, continuando con la inestabilidad de la semana pasada.

Según las previsiones del Meteocat y la AEMET, a partir de las próximas horas se espera una transición rápida hacia un tiempo más frío, húmedo y cambiante. Las nubes irán ganando terreno a lo largo del día, con precipitaciones que comenzarán a afectar sobre todo al Pirineo, donde se intensificarán con el paso de las horas.

Estas lluvias también acabarán llegando de forma más débil al prelitoral y a la Depresión Central, especialmente a comarcas de la provincia de Tarragona.

Sin duda alguna, una de las circunstancias que más preocupa es el descenso notable de la cota de nieve: empezará situada alrededor de los 2.000 metros, pero irá cayendo hasta situarse en los 1.200-1.400 metros al final de la jornada.

Las temperaturas mínimas subirán en buena parte del territorio, sobre todo en Barcelona y Girona, pero las máximas caerán en zonas del interior y del Pirineo, esperándose algunas heladas débiles en zonas de montaña.

Otro de los protagonistas de la jornada será el viento. Comenzará soplando de componente oeste, flojo en general, pero virará a norte en el Pirineo y en el Empordà, donde pueden alcanzarse rachas más intensas a medida que avancen las horas.

El frente que nos afectará a lo largo de las próximas horas forma parte de una profunda borrasca que afecta a buena parte del oeste europeo, extendiendo sus efectos a la Península.

Sin embargo, lo peor está por llegar: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) adelanta una brusca bajada de las temperaturas máximas en buena parte de Catalunya de cara a la segunda mitad de la semana, comenzando desde este mismo miércoles 26 de noviembre.