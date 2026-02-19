Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoSkimo Juegos OlímpicosEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouCuándo juega AlcarazRashfordViniciusMarco SenesiEtta EyongChampions femenina hoyRival Barcelona ChampionsCruces ChampionsGoleadores ChampionsHaciendaPrestianni ViniciusCamp NouWembanyamaFàbregasVPN LaLigaHorarios Copa del Rey baloncestoMinicopa EndesaPedri HotelClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourEtapa 2 Volta AlgarveClasificación Volta AlgarveMaldiniMarc PubillBonolotoGonzalo Miró
instagramlinkedin

TIEMPO

Meteocat activa la alerta por rachas de hasta 120 km/h en Cataluña: estas son las comarcas más afectadas hoy

Hoy el gran protagonista de la jornada será el viento

Viento en Catalunya

Viento en Catalunya / EFE

David Cruz

David Cruz

Se puede decir que uno de los grandes protagonistas de este invierno en Cataluña está siendo el viento, y este jueves 19 de febrero, la comunidad se prepara para sufrir otra jornada más marcada por el viento intenso, el descenso de temperaturas y precipitaciones en el Pirineo debido a la influencia de la borrasca Pedro.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene activas varias alertas por rachas muy fuertes que, en algunos puntos de la región, podrán superar los 120 km/h.

¿Cuáles serán las zonas de Cataluña más afectadas por el viento este jueves?

Las comarcas más afectadas de Cataluña serán la mitad sur del litoral y prelitoral, donde el viento del oeste soplará con intensidad moderada y episodios de rachas extremas. De forma más aislada, también se prevén golpes de viento muy intensos en el norte del Alt Empordà y en las cumbres del Pirineo y Prepirineo.

En cambio, en los valles del Prepirineo y en áreas del interior del cuadrante nordeste, el viento será flojo y variable, zonas en las que apenas se notará el temporal.

¿Cómo será el tiempo en Cataluña hoy?

Si nos fijamos en el estado de los cielos, la jornada arranca con ambiente mayoritariamente despejado, aunque en el extremo norte del Pirineo persistirán las nubes durante buena parte del día. Además, se esperan lluvias en la vertiente norte de la cordillera, sobre todo en zonas altas.

La cota de nieve comenzará alrededor de los 600 metros, subirá hasta los 1.200 metros al mediodía y volverá a descender hasta los 1.000 metros al final del día, aunque no registraremos nevadas extensas. Las temperaturas máximas bajarán de forma ligera o moderada a lo largo del día de hoy.

Noticias relacionadas y más

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en carretera, sobre todo en esas zonas donde el viento será intenso, con rachas casi huracanadas. Asegura objetos en balcones y evita actividades en zonas expuestas al viento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
  2. Así es la espectacular casa de 6.000 metros de Courtois: en un bosque, blindada y vecino de Topuria y Melendi
  3. Sale a la luz la nueva ilusión de Garnacho: 'Ambos han compartido la misma fotografía
  4. Niño Becerra, economista, tajante sobre la posible vuelta de los peajes en la AP-7 y otras autopistas: 'Tiene que pagarlo...
  5. Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo
  6. Un aficionado del Barça empieza un viaje de Gijón a Madrid a pie para protestar por el arbitraje: 'Espero llegar en 12 días
  7. Jesús Bonilla, Santi de 'Los Serrrano', ya no puede más: "Estoy harto"
  8. Precio del euríbor hoy, 16 de febrero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

"Se lo decía en bolívares venezolanos": la surrealista explicación de Javi Poves tras su bronca con el árbitro

"Se lo decía en bolívares venezolanos": la surrealista explicación de Javi Poves tras su bronca con el árbitro

Patrimonio de la Humanidad y escenario de Juego de Tronos: la ciudad europea que muchos pasan por alto

Patrimonio de la Humanidad y escenario de Juego de Tronos: la ciudad europea que muchos pasan por alto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

Feijóo pide la dimisión inmediata de Marlaska por la querella al número dos de la Policía

Llega la borrasca Pedro a Galicia y pone en alerta naranja a toda la costa gallega

Ocho horas de negociaciones entre Ucrania y Rusia sin avances hacia la paz

Rufián quiere ganar a Vox "provincia por provincia": "No tienen sentido 14 izquierdas"