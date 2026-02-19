Meteocat activa la alerta por rachas de hasta 120 km/h en Cataluña: estas son las comarcas más afectadas hoy

Se puede decir que uno de los grandes protagonistas de este invierno en Cataluña está siendo el viento, y este jueves 19 de febrero, la comunidad se prepara para sufrir otra jornada más marcada por el viento intenso, el descenso de temperaturas y precipitaciones en el Pirineo debido a la influencia de la borrasca Pedro.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene activas varias alertas por rachas muy fuertes que, en algunos puntos de la región, podrán superar los 120 km/h.

¿Cuáles serán las zonas de Cataluña más afectadas por el viento este jueves?

Las comarcas más afectadas de Cataluña serán la mitad sur del litoral y prelitoral, donde el viento del oeste soplará con intensidad moderada y episodios de rachas extremas. De forma más aislada, también se prevén golpes de viento muy intensos en el norte del Alt Empordà y en las cumbres del Pirineo y Prepirineo.

En cambio, en los valles del Prepirineo y en áreas del interior del cuadrante nordeste, el viento será flojo y variable, zonas en las que apenas se notará el temporal.

¿Cómo será el tiempo en Cataluña hoy?

Si nos fijamos en el estado de los cielos, la jornada arranca con ambiente mayoritariamente despejado, aunque en el extremo norte del Pirineo persistirán las nubes durante buena parte del día. Además, se esperan lluvias en la vertiente norte de la cordillera, sobre todo en zonas altas.

La cota de nieve comenzará alrededor de los 600 metros, subirá hasta los 1.200 metros al mediodía y volverá a descender hasta los 1.000 metros al final del día, aunque no registraremos nevadas extensas. Las temperaturas máximas bajarán de forma ligera o moderada a lo largo del día de hoy.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en carretera, sobre todo en esas zonas donde el viento será intenso, con rachas casi huracanadas. Asegura objetos en balcones y evita actividades en zonas expuestas al viento.