EL TIEMPO
Meteocat activa la alerta en media Catalunya por rachas de viento de hasta 70 km/h
El servicio meteorológico ha lanzado decenas de avisos en las distintas comarcas de Catalunya
Catalunya amanece bajo alerta por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h. Ante esta situación, el Meteocat se ha visto forzado a activar una serie de alertas mediante las que extremar la precaución entre los ciudadanos.
Un fuerte viento amenaza a Catalunya durante las primeras horas del día
Acorde a las estimaciones del servicio meteorológico, se producirán golpes fuertes y en algunos casos muy fuertes de viento, concentrados especialmente en puntos de litoral y prelitoral con énfasis en el sector sud y central además del altiplano central.
En términos de alertas específicas, las primeras horas de la mañana tendrán a casi todo el territorio con avisos 'moderados' activos, aunque en Alt Penedès, Baix Penedès y Tarragonès esa alerta será de 'alta peligrosidad' (naranja) por un viento de componente oeste que puede alcanzar los 70 km/h.
Con el paso de las horas, y especialmente de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía, esa alerta naranja se extenderá a más territorios. Según el Meteocat, en esa franja horaria deberán extremar precauciones casi una decena de comarcas.
Los nombres que ha citado específicamente el servicio meteorológico de Catalunya son los siguientes: Bages, Anoia, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp i Baix Camp. Y esto no es todo, pues también hay pronóstico de lluvias.
A pesar de que no se esperan precipitaciones importantes, será a partir del mediodía, precisamente cuando el viento empiece a reducir drásticamente su amenaza, que las lluvias se hagan notar. En particular se esperan precipitaciones en el tercio oeste, más probablemente en puntos de Pirineo y Prepirineo.
Incluso con todos estos fenómenos, desde el servicio meteorológico pronostican una subida generalizada de las temperaturas. Esto se notará sobre todo en el noreste del territorio además del litoral sur, donde se ha especificado que podrán llegar a los 23 grados.
En definitiva, se trata de una jornada que durante las primeras horas del día requerirá de paciencia y precaución por las fuertes rachas de viento en varios puntos de Catalunya. Más allá de eso, lluvias y temperaturas serán bastante más respetuosos.
