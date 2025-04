Meta integra su IA en WhatsApp: así cambia tu forma de chatear desde hoy

Parecía que no iba a llegar el momento, pero finalmente la IA de Meta, compañía dirigida por Mark Zuckerberg, ya está disponible en los móviles de España a través de WhatsApp. De este modo, las tres grandes apps de la compañía (Facebook, Instagram y WhatsApp) ya cuentan con su inteligencia artificial.

Esto abre una nueva etapa en el uso de la IA, en concreto, dentro de las plataformas sociales más utilizadas a nivel global. Si bien los primeros usuarios en disfrutar de esta nueva herramienta fueron los de Android, desde hace unos días también está disponible entre los que usan iPhone.

Meta AI ha aparecido en WhatsApp como un círculo azul, el cual da acceso directo a una conversación privada con la propia inteligencia artificial.

Por supuesto, esta funciona como otros chatbots de IA, como son ChatGPT o Gemini, aunque con la diferencia de que con la IA de Meta no tendréis que salir de la propia aplicación.

Solo tenéis que iniciar una nueva conversación directa o invocarla dentro de un grupo de WhatsApp, usando el comando "@Meta AI", lo que hará que la aplicación de mensajería la añada a la conversación y forme parte de ella. Eso sí, no se puede usar en una conversación individual con otra persona.

Una vez hecho lo ya indicado, ya podréis comenzar a hacerle preguntas o pedirle ayuda para lo que sea que la necesites. Ahora bien, esto no acaba ahí, ya que Meta AI ofrece otras funciones de lo más interesantes y destacadas.

¿Qué se puede hacer con Meta AI?

Más allá de hacerle preguntas o pedirle que resuelva ciertos problemas puntuales, la inteligencia artificial de Meta funciona también para generar contenidos, como textos personalizados, resúmenes de artículos o un punto de partida para ideas creativas; y ayuda técnica para desarrollar un código (HTML, Python...) y para explicar comandos complejos.

También podréis hacer búsquedas en internet a través de Bing, aunque sin salir de la app de WhatsApp, como ocurre con todas las funciones aquí detalladas. Adicionalmente, y como ya imaginaréis, también se pueden iniciar conversaciones informales con la propia IA. Por cierto, un detalle que es, posiblemente, lo más importante de todo, es que esta nueva herramienta es totalmente gratuita en WhatsApp.

Ahora bien, como ocurre con el resto de IA y chatbots que usan esta tecnología, también existen algunos inconvenientes. Por un lado, las respuestas que Meta AI os proporcione puede que no sean siempre del todo fiables, así que recordad siempre contrastar la información antes de dar nada por hecho.

Otro inconveniente que podemos mencionar es que, todo lo que compartas con Meta AI, al igual que con otras inteligencias artificiales, se almacena en los servidores de la compañía, por lo que debéis tener cuidado con los datos sensibles o privados que compartáis con la IA. También hay que mencionar que, por ahora, en Europa no podremos acceder a la función de generación de imágenes. Por cierto, que sepáis que el círculo azul no se puede ocultar, lo estéis usando o no.