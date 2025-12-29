Ni Messi ni Usain Bolt: para Manolo Lama, este es el mejor deportista de los últimos 25 años

El 2025 está a punto de cerrar su capítulo, marcando el final de los primeros 25 años del siglo XXI. Medio cuarto de siglo llenos de momentos deportivos inolvidables, con victorias históricas, récords impresionantes y millones de medallas.

Por ese motivo, elegir al atleta que mejor represente este periodo es una tarea casi imposible, pero el programa 'Tiempo de Juego', de la cadena COPE, decidió enfrentarse al reto el pasado fin de semana.

Manolo Lama, Tomás Guasch, Roberto Palomar y Ángel García se reunieron el pasado sábado para debatir una de las grandes preguntas del deporte moderno: ¿quién ha sido el mejor deportista del primer cuarto del siglo XXI?

Tras un intenso análisis de sus trayectorias y logros, la balanza se inclinó a favor de Rafael Nadal, superando a otras dos leyendas como Leo Messi y Usain Bolt.

Manolo Lama explicó su elección: "Voy a poner sobre la mesa cuatro nombres. En fútbol tengo dudas sobre Leo Messi y Florentino Pérez, Usain Bolt y Rafa Nadal. Cualquiera de los puestos sobre la mesa se lo podría merecer, pero es necesario algo que te emocione. A mí, el tío que más me ha llenado en los 63 años que tengo se llama: Don Rafael Nadal Parera. Cuando me ponía delante de la tele es con el único con el que me he puesto nervioso y ha hecho que se me salten las lágrimas".

El periodista también destacó la humildad del tenista: "Le hemos visto ganar lesionado, no retirarse de un partido aunque estuviera roto, quedarse en la villa olímpica en unos camastros, que vengan Phelps y Valentino Rossi a pedirle una foto... Es un tío que nos ha dado lecciones en la pista y fuera de la pista".

Para Manolo Lama, la grandeza de Nadal no está solo en sus títulos, sino en su capacidad de emocionar y unir a todos los aficionados, independientemente del deporte que sigan: "Si esto se hiciera en otros lados, Nadal estaría entre los candidatos, y parte de su grandeza está en que aglutina a todos por igual".

Mientras tanto, en Estados Unidos, ESPN hizo su propio ejercicio y eligió a Michael Phelps como el mejor deportista de los últimos 25 años.