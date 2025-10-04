Messi, CR7, Ali, Rihanna... Así eran las casas de las 'celebrities' antes de ser famosos

Eminem, Leo Messi, Rihanna, Cristiano Ronaldo... todos ellos tienen en común que difícilmente puedan ir a un espacio público sin que les reconozcan. La pérdida del anonimato es algo que muchos desearían mantener, pero la fama no solamente conlleva altos ingresos y este es el precio que deben pagar a cambio de sus vidas con más posibles que la mayoría de mortales.

Sin embargo, esto no siempre fue así y hay pocas personas que sean ya famosos antes incluso de su nacimiento. Las mayores estrellas de hoy en prácticamente todos los ámbitos fueron una vez personas cuyo nombre no ocupaba portadas y han construido su camino a base de talento, esfuerzo y seguro, una dosis de suerte necesaria para llegar a lo más alto.

Así lo demuestran los hogares de muchos de ellos cuando tan solo eran unos niños, que poco tienen que ver con las mansiones millonarias en las que residen en la actualidad.

El hogar habitual de Cristiano Ronaldo de hoy en Arabia Saudí, por ejemplo, está valorado en aproximadamente 12 millones de euros, calderilla para una persona que regaló un anillo de compromiso de cerca de seis millones a su futura esposa. Sin embargo, su casa en Funchal, Madeira, poco o nada tiene que ver con la espectacularidad de su residencia en Riad.

La casa de CR7 de pequeño, en Madeira. / X/Polanco_IA

Algo parecido pasa con Lionel Messi, quien actualmente goza de una vida privilegiada en Miami en una casa que se aproxima a los 10 millones de dólares y casi 150 metros cuadrados. Sin embargo, en su Rosario natal, en Argentina, vivía en un apartamento que actualmente es fácilmente reconocible al formar parte de rutas temáticas del '10', en el barrio de La Bajada. De hecho, el barrio entero se ha transformado en una especie de lugar homenaje al jugador.

Hogar de Leo Messi durante su infancia en Rosario. / Xinhua/Martín Zabala

Si de leyendas del deporte se trata, no hay nadie más grande que Muhammad Ali, uno de los primeros en inmiscuirse en temas sociales y políticos y firme defensor de los derechos de los afroamericanos en unos Estados Unidos todavía marcados por la discriminación racial. El boxeador nacido como Cassius Clay vivió en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, durante sus primeros años de vida, en una humilde casa que salió a la venta en 2024 completamente restaurado con la imagen que tenía en esa época.

Casa de Muhammad Ali durante su infancia. / AP

Otro de los afroamericanos más seguidos de la historia es LeBron James, el jugador con más puntos anotados en la historia de la NBA que este año arrancará su 23ª temporada. Su casa actual en Los Ángeles deja en pañales las de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en cuanto a valor, pues se estima que ronda los 37 millones. Todo es posible cuando tienes un contrato asegurado de más de 52 millones de cara a 2026. Si embargo, su infancia no fue tan boyante y tuvo que salir adelante con su madre en la ciudad de Akron, en Ohio, en una típica casa americana de dos plantas.

LeBron James vivió en esta casa en Akron, Ohio (Estados Unidos). / X/Polanco_IA

Más allá del deporte, Eminem es otro de los perfiles interesantes de analizar. Vivió una infancia complicada por problemas en casa y descubrió en la música su camino para salir de la oscuridad. Hoy en día ya es abuelo a sus 52 años y disfruta de un patrimonio de 250 millones de dólares, aunque de niño vivía en una casa al límite de la separación entre los barrios ricos y los pobres, donde residía, en Detroit. Más tarde vendería la casa ladrillo a ladrillo, a 300 dólares cada uno.

Casa de la infancia de Eminem en Detroit. / ·

Rihanna se convirtió en la reina de la música a principios de siglo con canciones como 'Diamonds', 'Umbrella' o 'Don't stop the music'. Antes de saltar a los Estados Unidos para reventar la industria, RiRi se crió en una humilde y colorida casa de Bridgetown, la capital de Barbados, junto con sus hermanas y su madre. Hoy en día cuenta con una fortuna de 1.400 millones de dólares, convirtiéndola en una de las mujeres más ricas del planeta.

Casa de la infancia de Rihanna, en Barbados. / Wikipedia

Algo parecido pasa con Kanye West, o simplemente Ye, quien nació y creció en Chicago antes de convertirse en uno de los perfiles más polémicos de la actualidad por sus salidas de tono en redes sociales y su peculiar relación con Bianca Censori. Hoy en día tiene una fortuna estimada de 400 millones de dólares, aunque en el pasado pudo haber amasado hasta 2.000 millones. El rapero perdió gran parte de su dinero por culpa de sus comentarios antisemitas que conllevaron la cancelación de muchos de sus contratos publicitarios, como Adidas o Balenciaga. Hace poco, Kanye compró la casa, construida en 1905, y la remodeló.