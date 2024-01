Mercedes Milá a punto de darle un tortazo en directo a José María García: “¡Que te calles!”

El regreso de "No sé de qué me hablas" con Mercedes Milá se convirtió en un caos hilarante cuando José María García, invitado del programa, llevó la charla a terrenos inesperados. La entrevista, que inicialmente pretendía abordar la situación del fútbol, se tornó en una sucesión de interrupciones y momentos surrealistas protagonizados por García, quien incluso llegó a echar agua en el pelo de Milá.

La situación alcanzó su punto álgido cuando la presentadora, desesperada por el descontrol, estuvo a punto de abofetear a García en pleno directo. Ante las interrupciones constantes y discursos interminables, Milá no pudo contenerse y exclamó un contundente "¡Qué te calles!".

A lo largo del programa, García continuó con su imparable verborrea, llevando a la presentadora al límite. Milá advirtió al exlocutor que estaban en un programa de entretenimiento, "no estamos en la radio", le dijo a modo de advertencia, y le pidió que moderara sus intervenciones. Sin embargo, la situación no mejoró, culminando en momentos de tensión y desesperación para la presentadora.

Y es que este, no paraba de cambiar de tema sin responder a la cuestión o, incluso, daba discursos eternos sobre algún tema. La llegada de la futbolista Vero Boquete como invitada sorpresa no logró calmar la situación, ya que García continuó con sus interrupciones y cambios de tema. La desesperación de Milá fue evidente, incluso llegando a expresar la posibilidad de abandonar el set. El programa se convirtió así en un espectáculo impredecible y cómico, pero también en un desafío para la paciencia de la presentadora.

José María García le tira un vaso de agua por encima a Mercedes Milá

El momento culminante del encuentro entre Milá y García se produjo después de varios intentos -sin éxito- en los que la periodista intentó reconducir a García dijo “Yo no sé si tirarme el agua por encima”, refiriéndose al vaso de agua que tenía de su mesita del plató. A lo que García, rápidamente le respondió: “Yo te la tiro. No me voy a perder este espectáculo”.

García se levantó, cogió el vaso y le tiro el agua en la cabeza a Mercedes Milá, que respondió entre risas “Estamos en la peluquería” y rematando con “Son esos momentos de la televisión que se quedan en la memoria, que dicen Un día, a Mercedes Milá García le echó…” Pero no acabó la frase porque, de nuevo, José María García la interrumpió.