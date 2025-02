Mercedes Milà se sincera sobre su preocupante depresión: "Es durísimo"

Mercedes Milà se ha convertido en una de las presentadoras de televisión más influyentes del panorama nacional gracias a una trayectoria impecable en la que ha participado en programas de máxima audiencia como, por ejemplo, Gran Hermano, donde Milà capitaneaba el proyecto delante de las cámaras durante su mejor época.

Sin embargo, ella misma ha contado en el programa '59 segundos' de RTVE que tuvo que dejarlo y bajarse del barco a causa de su depresión: "Le dediqué tantas horas que terminó matándome. Los médicos me dijeron que no podía seguir y resulta que acabó siendo cierto. No podía" eran las palabras que Mercedes Milà escogía para narrar cómo el programa volvió a sumirla dentro de un pozo.

Por otro lado, llama la atención que la presentadora ha aceptado su situación y afirma tener una depresión crónica, dado que ha entrado y salido de dicho estado en más de una ocasión.

"Cuando ves que aparece la tercera depresión, entiendes es una enfermedad crónica. Y ahí estoy yo; estoy bien a ratos. No me puedo quejar de nada más allá del cerebro. Tengo trabajo si quiero, mi familia está bien, tengo una casa..." explicaba Milà para dar forma a una situación que la lleva acompañando prácticamente toda una vida desde su traumática ruptura con Carlos Castillo hace 25 años.