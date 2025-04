Mercedes Milá, sobre la denuncia de Juan Carlos I a Miguel Ángel Revilla: "¿No se le cae la cara de vergüenza?"

La denuncia de Juan Carlos I a Miguel Ángel Revilla ha sido una de las noticias más sorprendentes de estos últimos días en España, en particular porque supuestamente ambos contaban con una relación a priori bastante cordial.

El expresidente de Cantabria se enfrenta a un escenario que muchos otros que han hablado en contra del rey emérito han esquivado sin dificultad, y eso es algo que ha molestado bastante a Mercedes Milá.

Mercedes Milá da todo su apoyo a Revilla

La conocida presentadora de televisión comentó recientemente que, al conocer las noticias sobre la denuncia de Juan Carlos I, fue inmediatamente a intentar ponerse en contacto con Miguel Ángel Revilla, puesto que era una persona que conocía de muchos años atrás.

A pesar de que hacía mucho tiempo que ambos no entablaban una conversación, Mercedes Milá no dudó un solo instante en mostrar todo su apoyo a Revilla. No solo eso, sino que también tuvo 'algunas palabras' hacia la figura de Juan Carlos I.

Según expresa Mercedes Milá, esta comentó con Revilla cómo Juan Carlos I podía tener tan poca vergüenza de llevar a cabo una maniobra como esta, cuando absolutamente todo lo que había dicho Miguel Ángel Revilla en televisión era completamente cierto.

Mercedes Milá siguió con un discursó que no tuvo miedo a absolutamente nada, destacando que "no admitimos el bochornoso espectáculo que nos da con sus ilegalidades y corrupciones".

De hecho, Mercedes Milá argumenta que si el proceso judicial sale adelante, entonces será Juan Carlos I el que eventualmente deberá dar explicaciones "que nadie sabe, hoy por hoy, a dónde acabarán llevándole".

Lo cierto es que aunque sea Miguel Ángel Revilla quien se encuentra a día de hoy en una situación complicada respecto al rey emérito, no han sido pocas las ocasiones en las que se han discutido sus 'aventuras' de toda clase en televisión. ¿Cómo acabará esta disputa?