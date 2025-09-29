Así es el Mercedes de Ayrton Senna que ha salido en subasta por miles de euros

Este noviembre, saldrá a subasta un vehículo muy especial para los aficionados al automovilismo. Ayrton Senna (São Paulo, 1960) es una leyenda de la Fórmula 1. El brasileño fue tres veces campeón del mundial de pilotos y compitió para los equipos de Toleman, Lotus, McLaren y Williams.

A partir del día 1 de noviembre, los seguidores más fieles del piloto podrán adquirir en subasta el Mercedes-Benz 190 E 2.3-16. Este vehículo fue recogido en la propia fábrica de la marca, en Alemania, en octubre de 1985. El piloto lo condujo de vuelta hasta Reino Unido, su lugar de residencia.

En 1984, Senna solo había participado en 4 carreras de Fórmula 1 y fue invitado a la celebración de la Carrera de Campeones. Esta exhibición se realizó para celebrar la inauguración del circuito de Nürburgring y la salida a la venta del Mercedes 190 E 2.3-16.

La carrera reunía a los 20 pilotos más destacados del momento, incluyendo pilotos como Alain Prost y el propio Senna. El brasileño sorprendió a todo el mundo, quedó tercero en la clasificación y ganó la carrera. Después de la experiencia, el piloto decidió comprarse el mismo modelo.

En dos años, Senna hizo 40.000 kilómetros con el vehículo, hasta que decidió vendérselo a un amigo de su representante. El nuevo propietario lo mantuvo durante casi una década, hasta que volvió a venderlo en 1996. En último lugar, el Mercedes volvió a venderse una vez más a un hombre que se trasladó a Australia.

En total, el Mercedes-Benz 190 E ha hecho un recorrido de 248.324 kilómetros. El vehículo cuenta con 185 CV y alcanza una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora, acelerando de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos. Las dimensiones del coche son de 4,43 metros de largo, 1,70 de ancho y 1,36 de alto.

Por si fuera poco, este Mercedes cuenta con otra particularidad relacionada con la Fórmula 1. El coche estaba expuesto durante el GP de Australia de 2016, y Niki Lauda firmó el compartimento del motor.

Finalmente, la subasta corre a cargo de la casa especializada RM Sotheby's. Los expertos estiman que el vehículo puede acabar vendido por una cantidad de dinero alrededor de los 290.000 euros.