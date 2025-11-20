Mercè Conangla, educadora emocional, advierte: no hablar en casa puede desencadenar trastornos graves

Expresar lo que sentimos sigue siendo difícil para muchos, pero para educadoras emocionales como Mercè Conangla es una necesidad vital. Ahora, la educadora ha hablado más en detalle sobre el porqué de ello.

La ecología emocional de Mercè Conangla

Mercè defiende el modelo de 'Ecología Emocional', por el cual se establece la idea de que de la misma forma que los humanos tenemos la obligación de proteger y cuidar del medio ambiente, también hemos de aprender a cuidar nuestras emociones y convivir con ellas.

La educadora lanza así un mensaje claro: reprimir emociones no tiene ningún desenlace bueno, y lo más probable es que estas acaben por pudrirse. De hecho, Mercè explica que ha llegado a encontrarse con pacientes de hasta 60 años que arrastran problemas de la adolescencia justamente por una ausencia de comunicación.

Es por ello que Mercè defiende que la educación emocional debería ser algo que se tratara constantemente en la escuela, no solo como una asignatura aislada. Al fin y al cabo, muchas generaciones han acabado con problemas precisamente por no haber tenido un claro guía en el camino.

Pero ante todo, la experta apunta que donde más rápido se absorbe un clima emocional enfermo es en casa; si un niño se encuentra constantemente ante un ambiente hostil y no se trata debidamente, es fácil que se acabe culpando de una forma u otra.

Un grupo de niños en una escuela concertada. / ÁNGEL MANSO

Por esta razón, Mercè indica que todo padre debe siempre intentar cuidarse a sí mismo en primera instancia: mostrar gratitud diariamente de diversas formas o acabar el día hablando de cualquier problema que pueda preocupar son muy buenas opciones para ello.

En esta línea, la educadora hace mención de los 'silencios tóxicos', haciendo referencia a todos esos muros mediante conversaciones no realizadas o problemas enterrados que siempre tienen mal desenlace. Si hay algo que molesta, es importante transmitirlo y buscar la forma de tratarlo, pero sin caer en la hipervigilancia ni el desentendimiento.

En conclusión, Mercè defiende un modelo con tres pilares: 'ver, validar y escuchar', esenciales todos ellos a la hora de mantener una salud emocional adecuada. Y tú, ¿procuras cuidar tus emociones como sugiere la educadora?