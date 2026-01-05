Mercè Boada, experta en Alzheimer, advierte sobre un error grave en las dietas de los mayores de 65 años

Uno de los parámetros que más se suelen descuidar a la hora de cuidar de una persona mayor tiene que ver con su alimentación, según señala la experta neuróloga Mercè Boada.

Normalmente, muchos cometen el error de creer que ¨con una manzana o un yogurt será suficiente en las cenas¨, peo nada más lejos de la realidad, sobre todo, en personas que padezcan enfermedades neurodegenerativas.

En este mismo sentido y poniendo el foco sobre aquellas personas que sufren de Alzheimer, Boada recomienda añadir alimentos que sirvan para fortalecer la memoria y sean altamente nutritivos.

Pero, ¿qué ejemplos se valoran desde este punto de vista? Boada hace referencia a dos componentes esenciales en el desarrollo óptimo de cualquier persona: las proteínas y las grasas saludables.

¨No se pueden liitar a una frutita y un yogur. ¿Por qué no una tortilla y un poco de jamón o un par de sardinas?¨, comentaba Boada de cara a mencionar algunos alimentos muy útiles y repletos de beneficios.

Por otro lado, Boada señalaba que también es importante hacer un trabajo de prevención en las primeras etapas de la vida para que la persona cuente con factores de protección fuerte frente a enfermedades como el Alzheimer.

Atendiendo a esto último, la experta señala lo crucial que es conseguir qu un niño tenga una buena vida social en sus primeros años de vida, dado que esto actuará como protección cognitiva para sus futuras etapas de desarrollo.

No obstante, recalca que esto último no debe ser exclusivo de la niñez y señala que a partir de los 65 años empieza otra etapa de la vida donde la persona debe seguir aprendiendo y compartiendo experiencias.