Es noticia
ALQUILERES

El mercado inmobiliario afronta en 2026 una de sus mayores tensiones por la subida del alquiler

El Ministerio de Derechos Sociales estima que más de 600.000 contratos deberán renovarse o finalizarse

Pisos en alquiler en Barcelona.

Pisos en alquiler en Barcelona. / Jordi Cotrina

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En España, el mercado inmobiliario está cada vez más tensionado. En los últimos años, los precios del alquiler no han parado de aumentar en grandes ciudades, especialmente en las zonas costeras y turísticas.

Según José María Camarero, periodista económico, los alquileres "desgraciadamente pueden subir un 12%" en 2026. Además, el analista de La Sexta añadió que este porcentaje seguiría "sumándose a lo que ya han subido mes tras mes".

En este contexto, se produce uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos por la finalización de múltiples contratos. Después de la pandemia, se firmaron numerosos contratos de arrendamiento que ahora podrían sufrir un aumento en la renta.

El Ministerio de Derechos Sociales estima que más de 600.000 contratos deberán renovarse o finalizarse. En este caso, muchos de estos alquileres se firmaron tras la crisis sanitaria del Covid, sin aumentar demasiado su precio.

En la actualidad, la situación del mercado inmobiliario ha cambiado completamente desde hace un lustro. En España, los precios del alquiler han aumentado cerca de un 40% de media.

De hecho, el porcentaje es todavía mayor en Madrid, superando el 50%, y Barcelona, cerca del 60%. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el arrendador puede no renovar, prorrogar o firmar un nuevo precio del contrato de alquiler pasado los cinco años.

Hace un mes, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresaba que "ha llegado el momento de cumplir con el mandato constitucional y bajar los precios de la vivienda en alquiler".

La líder de Sumar expuso que "hoy la fábrica de desigualdad en España se llama vivienda y creo que lo que están esperando los jóvenes de este país, que muestran desafección hacia el texto constitucional, es que hagamos lo posible para que sus problemas se arreglen en lo que se refiere al artículo 47".

