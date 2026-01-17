El mercadillo de lujo más especial de Barcelona: Del 'hall' de un céntrico hotel al salón de casa

Barcelona vive un fin de semana lluvioso que no ha impedido a algunos vecinos el acudir a uno de los mercadillos más especiales del año, y todavía no hemos completado el primer mes del año.

Se trata de una propuesta que permite a quien lo desee conseguir algunos artículos del hotel 45 Times Barcelona de plaza Catalunya a buen precio, en el mismo alojamiento, con motivo de la reforma integral que está llevando a cabo el alojamiento, que se pasará a llamar BLESS Hotel Barcelona y se espera que se estrene entre primavera y verano de este 2026.

El 45 Times Barcelona Hotel. / ·

Es la primera vez que se lleva a cabo en la Ciudad Condal, aunque no lo primera ocasión que se hace. Se trata de una propuesta de la empresa Arquitectura del Orden que lleva ya ocho años de andadura y que pretende promover la economía circular.

Productos entre los 0,50 y los 1.300 euros

En la edición BCN, el mercadillo permite a los barceloneses adquirir elementos de todo tipo que de otra forma acabarían en la basura, dándoles de esta manera la posibilidad de vivir una segunda vida.

La horquilla de precios es realmente amplia, con artículos de un mínimo de 50 céntimos, hasta un máximo de 1.300 euros, correspondiente con la lámpara que iluminaba el 'hall' del hotel durante los años previos a la rehabilitación.

La lámpara del 'hall' del hotel, el artículo más caro del mercadillo. / Betevé

Además, se pueden encontrar muebles de todo tipo, así como colchones, sofás o vajillas, entre muchas otras cosas. Incluso están a la venta las placas de las habitaciones o los dispensadores de jabón, todo con el objetivo de encontrar un nuevo propietario interesado en productos de lujo (a veces), a buen precio. Un claro ejemplo son las planchas para el pelo que estaban a la venta por tres euros.

Según revela Betevé, durante la jornada del viernes ya hubo algunos artículos que quedaron agotados, como las sillas, uno de los que más interesados han tenido hasta el momento, así como las cafeteras. Desde El Periódico han podido recoger algunos testimonios, que han revelado llegar desde diferentes puntos de la geografía como la localidad de Montgat o desde L'Escala.

El mercadillo estará operativo hasta el domingo, aunque solamente se puede acceder previa inscripción y ya no quedan plazas disponibles para esta ocasión. Así, tocará esperar a la próxima subasta para poder comprar algún elemento único de otro hotel de la ciudad.