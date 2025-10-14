"Tienen una mente muy cerrada": un español en Japón carga contra los japoneses por este sorprendente motivo

Las redes sociales constan a menudo como una fuente inagotable de contenido viral, sobre todo, a raíz de aquellos sucesos que poseen un origen sumamente llamativo e inexplicable.

En este caso en concreto, hablaremos de un vídeo que subía el usuario de Tiktok conocido como josenoways a redes sociales y que ha tenido un impacto tremendo desde hace unas horas.

Sobre todo, porque el clip ha generado un gran debate en la audiencia en torno a cómo los españoles deberían comportarse en Japón estando de visita e el país y cómo estos reaccionan al choque cultural.

La cosa es que, según comentaba el influencer, ha sido "funado" por muchos usuarios japoneses y señalado en diferentes medios de la nación, llegando a llamarlo ¨indigente¨.

Pero ¿cuál es el motivo que hay detrás de todo esto? Según parece, el joven intentó cargar su móvil en una lavandería y acudir al baño de un 7 Eleven, cosa que no fue nada bien recibida por los habitantes del país.

"Claramente no tiene dinero y probablemente esté durmiendo en la intemperie" es uno de los comentarios que los japoneses hicieron al ver al joven cargar su móvil en el establecimiento.

Por otro lado, josenoway ha respondido ante esta situación grabando un vídeo para explicar cómo ha vivido este incidente, concluyendo con que todo esto le parece algo surrealista.

Y tú ¿qué piensas de lo que ha ocurrido en relación a este incidente? ¿crees que los japoneses están exagerando o piensas lo contrario? Te animo a copartir tu opinión en la caja de comentarios.