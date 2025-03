Los "mensajes secretos" que cambian la relación entre Montoya, Anita y Manuel

La octava edición de 'La isla de las tentaciones' se ha cerrado definitivamente. Esta noche se ha emitido en Telecinco el último debate, donde las parejas se han reencontrado tres meses después del concurso. Los espectadores han podido comprobar el estado actual de las parejas, y los participantes, descubrir nuevos secretos.

La emisión ha contado con todos los protagonistas, incluso José Carlos Montoya, Anita Williams y Manuel González estaban desde Honduras. Los tres concursantes conviven en Playa Misterio al margen del resto de sus compañeros de 'Supervivientes 2025'.

Después de su reencuentro en Cayos Cochinos, Sandra Barneda aseguró que "no tienen ni idea de que no ha terminado todo, hay unos mensajes secretos que van a poner fin a meses de mentiras". De hecho, la conductora advirtió a Montoya: "Vas a tener que escuchar algo que no te va a gustar nada".

La presentadora de 'Conexión Honduras', al frente del debate de 'La isla de las tentaciones 8', introducía la revelación a los concursantes: "Hay imágenes para vosotros y las vais a ver con todos nosotros, ha llegado el momento de descubrir lo que realmente ocurrió entre Anita y Manuel después de la isla".

Previamente, Anita había insistido en que Manuel estaba mintiendo, y que el gaditano "no había dicho eso de 'vete con tu novio que conmigo no vas as tener nada serio'". Los mensajes secretos han revelado las verdaderas conversaciones entre ambos.

En noviembre de 2024, Manuel se declaraba a Anita: "Te amo, lo sabes. No quiero a ninguna tía, solo a Anita Williams, ¿no me quieres ni un poquito?". No obstante, la catalana no respondía de la misma forma: "Yo no quiero que te enganches de mí porque, ahora mismo, estoy en una situación de la vida que no puedo quererte con la misma intensidad que me quieres tú a mí". Además, Anita llegó a decirle que no quería "hacerle perder el tiempo".

Los mensajes dejaban a Montoya completamente sorprendido. "¿Pero esto que es? El Diario de Noah, se te cae la careta del amor". Tras desvelar los mensajes, Manuel aseguraba que no estaba enamorado de Anita. "Yo le he podido decir eso, pero yo estoy soltero (...) Le he podido regalar el cielo, pero para liarme con ella".

Anita Williams confesó que había visto a Manuel fuera de la isla, pero "cuando se iba le decía que no sabía cómo echarle de mi casa y que me estaba hasta agobiando". Un argumento que el tentador no comprendía: "¿Por qué te acostabas conmigo? Fue cosa de dos".

La reacción de Montoya no se hizo esperar: "Tengo que decir que la culpa es cien por cien de Anita, mi corazón está roto, esto se veía venir desde el minuto cero". No obstante, sin llegar a culparle, tampoco entendía el comportamiento de Manuel: "Ojalá la vida te regale un amor como el que me ha regalado a mí, no te estoy culpando, pero vendes la moto a todas las que te la compran".

Finalmente, la organización de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un mensaje que Anita había grabado antes de viajar a Honduras. "Montoya, este mensaje es para ti, sabes que lo eres todo. En la isla me comporté fatal, fuera te he pedido disculpas y lo seguiré haciendo todo lo que me quede de vida. Quiero que sepas que te amo con locura y que no me he olvidado de ti, ni lo voy a hacer nunca. Me siento una imbécil por todo, me arrepiento mucho". La conexión ha finalizado con un abrazo entre lágrimas de la expareja.