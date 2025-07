El mensaje del rey Felipe VI a Andrés Iniesta en los premios Princesa de Girona: "¡Iniesta de mi vida!"

Este 2025 se cumplen 15 años de la victoria de España en la final del Mundial contra Países Bajos. Ocurrió de la forma más épica: en el descuento y con un gol salido de las botas de Andrés Iniesta, quien se convirtió en héroe nacional a partir de ese momento.

Ahora, el rey Felipe VI ha querido recordar ese momento durante la entrega de los premios Princesa de Girona que se celebraba en el Liceo de Barcelona este pasado miércoles: "Tampoco hace tanto tiempo. Lo sentimos todavía como si fuera hoy", apuntaba el Borbón delante de un público entre el cual estaba el manchego.

¡Iniesta de mi vida!

Antes, no dudó en hacer referencia a uno de los primeros 'virales' que surgieron a partir de la narración televisiva. Tras marcar, el exentrenador y en ese momento comentarista de los partidos de la selección, José Antonio Camacho, entró en delirio y mencionó un icónico, "¡Iniesta de mi vida!", que ahora ha recuperado Felipe VI en su discurso de despedida de la ceremonia.

"Me despido con una mención deportiva. Querido Andrés, ¡Iniesta de mi vida!", espetaba el monarca ante un auditorio que respondía con aplausos y risas. "Nos ha dado tantas muestras de esos valores deportivos. Lecciones de gran valor para los jóvenes deportistas", apuntaba.

Antes, el exfutbolista ya había subido al escenario y había dedicado unas palabras nerviosas a todos los presentes: "La honestidad es el camino que te lleva a conseguir todo".

El objetivo del rey era el de resaltar la necesaria e importante labor de los jóvenes en España y su capacidad de "asumir protagonismo en una sociedad mejor", haciendo referencia a los premiados en la gala presentada por Agnès Marquès y Georgina Arnau y en la que también estaban las princesas Leonor y Sofía.

"Nos enorgullece que tantos jóvenes deportistas españoles sigan dando muestras de los valores por todo el mundo", comentaba Felipe, que hacia referencia a la reciente consagración de la nadadora catalana Iris Tió en los mundiales de natación de Singapur, así como "al equipo de 'sincro' y nuestras selecciones de waterpolo", las "campeonas en fútbol".

Respecto a la selección femenina, ayer se jugaba el acceso a la final de la Eurocopa contra Alemania justo después de la gala, por lo que no dudó en hacer una referencia: "Espero que estemos cumpliendo el tiempo porque si no nos cortan la señal, la UEFA no espera", bromeaba el monarca español.

España, finalmente, ganó a Alemania y se clasificó para su primera final europea con un gol de la azulgrana, Aitana Bonmatí, en la segunda parte de la prórroga. En el partido por el título se enfrentará a Inglaterra, que se deshizo de Italia el día anterior en otro gol en el última suspiro del tiempo extra.