Roncero lanza un mensaje provocativo a los culés antes del derbi

El FC Barcelona siguió de cerca el partido entre el Real Madrid y el Mallorca con la esperanza de un tropiezo blanco que le permitiera proclamarse campeón de Liga de forma matemática. Sin embargo, el gol de Jacobo en el último minuto aplazó el alirón blaugrana.

El equipo de Carlo Ancelotti tuvo que sudar sangre para remontar el partido, ya que el Mallorca se adelantó en la primera mitad con un tanto de Martin Valjent. Finalmente, el conjunto bermellón no pudo aguantar el asedio blanco y volvió a la isla de vacío.

Tras la victoria agónica del Real Madrid, el equipo de Hansi Flick necesita ganar esta noche en Cornellà-El Prat para alzarse como campeón de Liga. Un duelo siempre especial, marcado por la intensa rivalidad entre los dos clubes del núcleo de Barcelona.

El Espanyol necesita ganar para conseguir la permanencia matemática tras una gran segunda vuelta de campeonato. Además, el conjunto perico no quiere que se vuelva a repetir la imagen de hace dos temporadas, cuando los jugadores del Barça celebraron el título sobre el césped del RCDE Stadium

Por estos motivos, Tomás Roncero, periodista del 'As' y colaborador en 'El Chiringuito', sigue creyendo en la posibilidad de que aún hay liga. Después del gol de Jacobo mostró su optimismo en X, anteriormente Twitter.

El periodista estalló de emoción: "Tomaaaaaaaa Jacobo Ramón. Tomaaaaaa alirón del Barça está noche. Toma y toma". Aparte, quiso mandar un mensaje de optimismo a todos los merengues: "Estamos vivos". Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas entre la afición culé.

Roncero acudió a 'El Chiringuito' a dar su opinión tras el polémico tuit: "Noche rara, pero yo ya soy cortoplacista". El colaborador del programa se mofó de todos los culés que ya estaban preparándose para salir a las calles a celebrar el título: "Les mandamos unos san jacobos que se los coman y lo siento por ellos, pero, de momento, hoy va a ser que no".

💭 "¿Y SI NO GANAN...?" 💭



😅 Ojo que @As_TomasRoncero no termina de decir adiós a la liga. pic.twitter.com/8srZjJR1ZA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 15, 2025

"Mañana pueden que ganen, y si no ganan ya son dos gatillazos seguidos mañana", alertó. No obstante, es conocedor que lo tienen muy complicado: "No tenemos nada que perder porque la liga está perdida".