El mensaje de la Policía Nacional que está llegando a miles de españoles y te puede llevar directo a comisaría: tendrás que solucionar este problema

Los agentes avisan por correo electrónico cuando tienen que renovar estos documentos

Archivo - Policía Nacional, foto de archivo.

Archivo - Policía Nacional, foto de archivo. / POLICÍA NACIONAL EN GRANADA - Archivo

Luis Miguel Mora

Este correo electrónico que está llegando a miles de españoles está generando preocupación entre los ciudadanos, ya que los cita en una comisaría de la Policía Nacional, aunque no por los motivos que podrían imaginar.

Los agentes piden que acudan lo antes posible para actualizar sus datos personales, porque de lo contrario no será posible realizar estos trámites.

La Dirección General de la Policía informando de la próxima caducidad de los certificados digitales incluidos en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El mensaje ha generado cierta confusión, pero desde la Policía Nacional aclaran que no se trata de una renovación del DNI físico, sino únicamente de la actualización de los certificados digitales incorporados al chip del documento.

El mensaje recibido dice textualmente: "La Dirección General de la Policía le informa que el próximo día 20/07/2025 le caducan los Certificados de su DNI. Puede renovarlos en los Puestos de actualización disponibles en los Equipos de Expedición, sin necesidad de solicitar Cita Previa". Aclaran, además, que el correo proviene de una dirección solo habilitada para notificaciones y que no admite respuestas.

Mensaje de la Policía Nacional para recordar la renovación del Certificado Digital / Policía Nacional

Mensaje de la Policía Nacional para recordar la renovación del Certificado Digital / Policía Nacional / El Día

¿Qué son los certificados digitales y para qué sirven?

Los certificados digitales permiten identificarse de forma segura y firmar documentos de manera electrónica, algo imprescindible para realizar trámites online con la administración pública, como presentar la declaración de la renta, consultar el historial médico o solicitar ayudas y subvenciones. Su uso se ha incrementado notablemente en los últimos años, por lo que mantenerlos actualizados es fundamental.

¿Cómo se renuevan?

La renovación es sencilla, gratuita y no requiere cita previa. Basta con acudir a uno de los puestos de actualización del DNI, disponibles en las comisarías donde se expide el documento. El proceso solo requiere llevar el DNI físico y validar la identidad con la huella dactilar.

Desde la Policía Nacional insisten en que esta renovación no implica que el DNI haya caducado. El documento sigue siendo válido si su fecha de expiración no ha llegado. Solo se trata de renovar la parte digital para seguir operando electrónicamente.

