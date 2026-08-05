El mensaje pasado de tono de la pareja de Marcos Llorente: "Entre la luz roja y esto..."

Paddy Noarbe vuelve a acaparar toda la atención mediática después de publicar un mensaje pasado de tono a su pareja, Marcos Llorente, a través de una historia de Instagram, donde cuenta con más de 300 mil seguidores. La pareja está disfrutando de los últimos días de vacaciones del futbolista, ya que tiene que volver a la disciplina del Atlético de Madrid el próximo 10 de agosto.

Hace una semana, la influencer desató la polémica cuando publicó un escrito en la red social mencionada anteriormente para hablar sobre su relación con el jugador del conjunto colchonero. En primer lugar, quiso dejar claro que "hay que normalizar las parejas sin correa", refiriéndose a que Llorente había estado pasando unos días en Ibiza con Ferran Torres.

"Así suena la normalidad para mí. Aunque para algun@s tengo una mentalidad muy libre o abierta (cosa que me encanta y me tomo como un piropo), para mí muchas de estas cosas deberían ser simplemente eso: NORMALES", comentó en Instagram.

Por otro lado, la creadora de contenido no dudó en reconocer que es liberador "cuando dejas de hacerlo": "Respeto por las decisiones ajenas. Y libertad con responsabilidad para tomar las tuyas. Realmente se resume en: Vivir y dejar vivir".

Paddy Noarbe y Marcos Llorente / Archivo

En cambio, sus últimos mensajes en Instagram han sido más sugerentes.

Todo comenzó cuando Paddy compartió su rutina de entrenamiento, basada en distintos ejercicios de fuerza y pilates, y mostró la peculiar sala con luz roja de un gimnasio en Marbella, donde actualmente se encuentran de vacaciones.

Marcos Llorente y Paddy Noarbe / SPORT

La creadora de contenido aseguró que "hoy hice fuerza y hot pilates", aunque posteriormente publicó una habitación de luz roja en la que realizó su entrenamiento.

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En ese instante, Paddy se acordó del '14' del Atlético de Madrid: "Entre la luz roja y esto -señalando al tamaño de la pesa- me recordó mucho a mi marido. JAJAJAJA". Luego, publicó una publicación, donde expuso: "Fuerte para mí, Ágil para mi familia y MAMASITA para mi marido".